офисные работники делают упражнения
офисные работники делают упражнения
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 14:14

Малоподвижная жизнь — новая эпидемия: как спасти сосуды, не вставая далеко от стола

Кардиолог Гаврилюк рассказала, как короткие перерывы на работе снижают риск инфаркта и инсульта

Малоподвижный образ жизни стал нормой для миллионов офисных работников. Постоянное сидение за компьютером, редкие перерывы и отсутствие движения негативно влияют на сердце, сосуды и обмен веществ. Кардиолог, автор книги "Привычка быть здоровым. Как предотвратить гипертонию, инфаркт и инсульт" Наталья Гаврилюк уверена: даже небольшая активность в течение рабочего дня способна заметно улучшить самочувствие и снизить риски заболеваний.

"Нетренировочная активность — это любая физическая активность, кроме специальных упражнений. Например, перемещение по дому, смена позы, ходьба на короткие дистанции", — пояснила кардиолог Наталья Гаврилюк.

Почему сидячая работа опасна

Долгое пребывание в положении сидя замедляет кровообращение, повышает давление и уровень холестерина, ухудшает тонус сосудов. Сердце начинает работать менее эффективно, а мышцы ног и спины ослабевают. По словам специалистов, именно малоподвижность — одна из главных причин роста числа сердечно-сосудистых заболеваний среди людей до 40 лет.

К тому же сидячий образ жизни способствует накоплению лишнего веса, нарушению обмена веществ и снижению чувствительности к инсулину. Всё это увеличивает риск гипертонии, инсульта и диабета.

"Вставать на работе следует каждые 30-60 минут. Даже одна минута таких движений может принести пользу, потому что это помогает активизировать организм и компенсировать долгие периоды сидячей работы", — отметила Гаврилюк.

Что такое нетренировочная активность

Нетренировочная активность (или NEAT — Non-Exercise Activity Thermogenesis) включает все виды движений, которые мы выполняем вне тренировок: поход за водой, уборку, подъем по лестнице, прогулку до транспорта. Именно такие мелкие действия "разгоняют" метаболизм и поддерживают работу сердца между полноценными тренировками.

Даже если вы не посещаете спортзал, регулярные короткие движения способны сжигать до 300 дополнительных калорий в день и улучшать кровоснабжение мозга.

Простые способы двигаться в офисе

"А еще можно стоя работать (есть даже специальные стоячие столы для офисов). Если работать стоя в течение 30 минут в день, это тоже улучшит физическое состояние", — добавила Гаврилюк.

Чтобы улучшить состояние сосудов и снизить усталость, кардиолог советует добавить в рабочий день простые привычки:

  1. Каждые 30-60 минут вставать со стула. Сделайте 1-2 минуты активных движений: потянитесь, пройдитесь, выполните круговые движения плечами.

  2. Использовать стоячие рабочие столы. Работа стоя снижает нагрузку на позвоночник и активизирует кровообращение.

  3. Поднимайтесь по лестнице. Даже два этажа пешком укрепляют сосуды.

  4. Ходите во время звонков. Разговоры по телефону — отличный повод встать и пройтись.

  5. Организуйте "активные паузы". Несколько простых упражнений на растяжку каждый час уменьшают напряжение в мышцах.

  6. Обедайте не за рабочим столом. Короткая прогулка после еды улучшает пищеварение и работу сердца.

Сравнение: сидячий и активный рабочий день

Показатель Сидячий день Активный день
Кровообращение Замедлено Улучшено за счёт движения
Самочувствие Усталость, сонливость Бодрость, концентрация
Давление и пульс Повышаются Стабилизируются
Освежение мозга Отсутствует Улучшается при смене позы
Энергозатраты Минимальные +200-300 ккал в день

Советы шаг за шагом: как внедрить активность на работе

  1. Поставьте таймер. Напоминание каждые 45 минут поможет не забывать о движении.

  2. Держите под рукой бутылку с водой. Придётся вставать, чтобы наполнить её - и это уже движение.

  3. Замените лифт на лестницу. Даже один пролёт вверх и вниз активизирует мышцы ног.

  4. Проводите короткие совещания стоя. Это экономит время и стимулирует внимание.

  5. Используйте перерывы с пользой. Пройдитесь по коридору, сделайте растяжку, глубоко подышите.

  6. После работы — пешком. Выходите из транспорта на одну остановку раньше.

Эти простые действия постепенно формируют здоровую привычку движения без специальных тренировок.

Сколько шагов нужно для здоровья

Кардиолог Ярослав Гурин, доцент Пироговского университета, напоминает:

"Для здоровья сердца, мозга и обмена веществ достаточно 7-8 тыс. шагов в день. Дальнейшее увеличение количества шагов даёт незначительную прибавку в пользе", — отметил Гурин.

То есть нет необходимости изнурять себя длинными прогулками — регулярное движение в течение дня гораздо важнее, чем рекорд по шагам.

Мифы и правда

Миф 1. Если ходить в спортзал трижды в неделю, можно не двигаться весь день.
Правда. Даже при тренировках сидячий образ жизни остаётся фактором риска.

Миф 2. Стоячая работа вредна для вен.
Правда. Умеренное чередование сидения и стояния улучшает кровообращение.

Миф 3. Перерывы отвлекают и мешают работе.
Правда. Короткая активная пауза повышает концентрацию и производительность.

Три интересных факта

  1. Ежедневные 2 минуты движения каждый час снижают риск преждевременной смерти на 33%.

  2. Работа стоя сжигает примерно на 50 калорий больше в час, чем сидячая.

  3. После 8 часов сидения риск сердечных заболеваний увеличивается почти на 20%.

Исторический контекст

Ещё в XIX веке врачи заметили, что у людей с физическим трудом болезни сердца встречаются реже. Однако с развитием офисной работы и компьютеризации физическая активность резко снизилась. Сегодня медики призывают возвращать движение в повседневную жизнь — не через изнурительные тренировки, а через простые привычки, доступные каждому.

