Малоподвижная жизнь — новая эпидемия: как спасти сосуды, не вставая далеко от стола

Малоподвижный образ жизни стал нормой для миллионов офисных работников. Постоянное сидение за компьютером, редкие перерывы и отсутствие движения негативно влияют на сердце, сосуды и обмен веществ. Кардиолог, автор книги "Привычка быть здоровым. Как предотвратить гипертонию, инфаркт и инсульт" Наталья Гаврилюк уверена: даже небольшая активность в течение рабочего дня способна заметно улучшить самочувствие и снизить риски заболеваний.

"Нетренировочная активность — это любая физическая активность, кроме специальных упражнений. Например, перемещение по дому, смена позы, ходьба на короткие дистанции", — пояснила кардиолог Наталья Гаврилюк.

Почему сидячая работа опасна

Долгое пребывание в положении сидя замедляет кровообращение, повышает давление и уровень холестерина, ухудшает тонус сосудов. Сердце начинает работать менее эффективно, а мышцы ног и спины ослабевают. По словам специалистов, именно малоподвижность — одна из главных причин роста числа сердечно-сосудистых заболеваний среди людей до 40 лет.

К тому же сидячий образ жизни способствует накоплению лишнего веса, нарушению обмена веществ и снижению чувствительности к инсулину. Всё это увеличивает риск гипертонии, инсульта и диабета.

"Вставать на работе следует каждые 30-60 минут. Даже одна минута таких движений может принести пользу, потому что это помогает активизировать организм и компенсировать долгие периоды сидячей работы", — отметила Гаврилюк.

Что такое нетренировочная активность

Нетренировочная активность (или NEAT — Non-Exercise Activity Thermogenesis) включает все виды движений, которые мы выполняем вне тренировок: поход за водой, уборку, подъем по лестнице, прогулку до транспорта. Именно такие мелкие действия "разгоняют" метаболизм и поддерживают работу сердца между полноценными тренировками.

Даже если вы не посещаете спортзал, регулярные короткие движения способны сжигать до 300 дополнительных калорий в день и улучшать кровоснабжение мозга.

Простые способы двигаться в офисе

"А еще можно стоя работать (есть даже специальные стоячие столы для офисов). Если работать стоя в течение 30 минут в день, это тоже улучшит физическое состояние", — добавила Гаврилюк.

Чтобы улучшить состояние сосудов и снизить усталость, кардиолог советует добавить в рабочий день простые привычки:

Каждые 30-60 минут вставать со стула. Сделайте 1-2 минуты активных движений: потянитесь, пройдитесь, выполните круговые движения плечами. Использовать стоячие рабочие столы. Работа стоя снижает нагрузку на позвоночник и активизирует кровообращение. Поднимайтесь по лестнице. Даже два этажа пешком укрепляют сосуды. Ходите во время звонков. Разговоры по телефону — отличный повод встать и пройтись. Организуйте "активные паузы". Несколько простых упражнений на растяжку каждый час уменьшают напряжение в мышцах. Обедайте не за рабочим столом. Короткая прогулка после еды улучшает пищеварение и работу сердца.

Сравнение: сидячий и активный рабочий день