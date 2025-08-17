Как снять усталость в ногах, не вставая из-за стола

Длительное сидение за компьютером часто заканчивается усталостью и тяжестью в ногах. Но избавиться от этих ощущений можно, даже не вставая из-за рабочего стола.

Врач высшей категории Владимир Нечаев отмечает, что главное — это разогнать застой крови в нижних конечностях.

"Самое главное во время нагрузки — обеспечить хорошую циркуляцию крови в нижних конечностях. Это поможет разогнать застойные явления и вернуть легкость вашим ногам", — поясняет специалист.

Мини-комплекс для здоровья ног

Среди эффективных упражнений, которые можно выполнять на рабочем месте, Нечаев рекомендует:

перекаты стоп с пяток на носки;

имитацию надевания туфли, вытягивая носок;

круговые движения стопами, стоя на пятках;

сгибание пальцев ног.

Такие движения займут всего пару минут, но помогут снять усталость, улучшить кровообращение и вернуть ногам легкость.