Как снять усталость в ногах, не вставая из-за стола
Длительное сидение за компьютером часто заканчивается усталостью и тяжестью в ногах. Но избавиться от этих ощущений можно, даже не вставая из-за рабочего стола.
Врач высшей категории Владимир Нечаев отмечает, что главное — это разогнать застой крови в нижних конечностях.
"Самое главное во время нагрузки — обеспечить хорошую циркуляцию крови в нижних конечностях. Это поможет разогнать застойные явления и вернуть легкость вашим ногам", — поясняет специалист.
Мини-комплекс для здоровья ног
Среди эффективных упражнений, которые можно выполнять на рабочем месте, Нечаев рекомендует:
- перекаты стоп с пяток на носки;
- имитацию надевания туфли, вытягивая носок;
- круговые движения стопами, стоя на пятках;
- сгибание пальцев ног.
Такие движения займут всего пару минут, но помогут снять усталость, улучшить кровообращение и вернуть ногам легкость.
