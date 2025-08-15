Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Отёк ног
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 8:10

Сидите по 8 часов? Вот что сделает ваши ноги лёгкими за 5 минут

Врач Нечаев назвал упражнения для снятия усталости и отёков в ногах при сидячей работе

Долгое сидение за компьютером может закончиться не только усталостью, но и неприятными отёками и тяжестью в ногах. Однако вернуть лёгкость помогут простые упражнения, которые легко сделать прямо на рабочем месте.

Главное — разогнать кровь

Эксперт Ассоциации "Лига подиатрии", врач высшей категории Владимир Нечаев подчеркнул:

"Какое бы упражнение вы ни выбрали, самое главное — обеспечить хорошую циркуляцию крови в нижних конечностях. Это поможет "разогнать” застойные явления и вернуть лёгкость вашим ногам".

Эффективные упражнения

  • Перекаты стоп — сидя с согнутыми под углом 90 градусов ногами, поочерёдно поднимать пальцы и пятки. Делать 15-20 повторений.
  • Вперёд-назад — одна нога на носке, другая на пятке, чередовать, держась за стол для равновесия.
  • Игра в Золушку — вытянуть носок, словно пытаетесь надеть туфлю.
  • Круги стопами — стоя на пятках, вращать ступни в разные стороны.
  • Собери камни — сгибать пальцы ног, будто подбираете мелкие предметы.

Все эти движения улучшают кровоток, снимают усталость и помогают ногам чувствовать себя лучше даже после многочасового сидения.

