Офисное кресло разрушает тело быстрее, чем тяжёлый труд: болезни сидячей работы

Современные офисные сотрудники проводят большую часть дня за компьютером. Казалось бы, работа в кресле безопаснее, чем физический труд, однако длительное сидение приводит к перегрузке опорно-двигательного аппарата и развитию хронических заболеваний. Врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Демьяновская рассказала, какие болезни чаще всего возникают у людей с "сидячей" профессией и как их избежать.

"Дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника (в обиходе — остеохондроз), протрузии и грыжи межпозвонковых дисков, сколиоз (особенно у молодых людей), синдром запястного канала, артроз коленных и тазобедренных суставов, миофасциальные боли", — перечислила Екатерина Демьяновская.

Чем опасна офисная работа

Долгое статичное положение тела, неправильная осанка, отсутствие регулярной активности и плохо организованное рабочее место — основные причины проблем со спиной и суставами. При этом страдают не только мышцы, но и кровообращение, что со временем приводит к дегенеративным изменениям в тканях.

Кандидат медицинских наук объясняет: слабые мышцы спины и пресса перестают удерживать позвоночник в правильном положении, отдельные мышечные группы перенапрягаются, а суставы испытывают нагрузку, для которой они не предназначены.

Зрение тоже под угрозой

Врач Гульнара Орлова напомнила, что многочасовая работа за монитором негативно отражается и на глазах.

"Чтобы снизить нагрузку на глаза, она посоветовала каждые 20 минут смотреть на предмет в 20 шагах в течение 20 секунд", — отметила Гульнара Орлова.

Этот метод известен как правило "20-20-20" и считается одним из самых простых способов профилактики компьютерного зрительного синдрома.

Сравнение: активный и сидячий рабочий день