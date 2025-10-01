Офисное кресло разрушает тело быстрее, чем тяжёлый труд: болезни сидячей работы
Современные офисные сотрудники проводят большую часть дня за компьютером. Казалось бы, работа в кресле безопаснее, чем физический труд, однако длительное сидение приводит к перегрузке опорно-двигательного аппарата и развитию хронических заболеваний. Врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Демьяновская рассказала, какие болезни чаще всего возникают у людей с "сидячей" профессией и как их избежать.
"Дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника (в обиходе — остеохондроз), протрузии и грыжи межпозвонковых дисков, сколиоз (особенно у молодых людей), синдром запястного канала, артроз коленных и тазобедренных суставов, миофасциальные боли", — перечислила Екатерина Демьяновская.
Чем опасна офисная работа
Долгое статичное положение тела, неправильная осанка, отсутствие регулярной активности и плохо организованное рабочее место — основные причины проблем со спиной и суставами. При этом страдают не только мышцы, но и кровообращение, что со временем приводит к дегенеративным изменениям в тканях.
Кандидат медицинских наук объясняет: слабые мышцы спины и пресса перестают удерживать позвоночник в правильном положении, отдельные мышечные группы перенапрягаются, а суставы испытывают нагрузку, для которой они не предназначены.
Зрение тоже под угрозой
Врач Гульнара Орлова напомнила, что многочасовая работа за монитором негативно отражается и на глазах.
"Чтобы снизить нагрузку на глаза, она посоветовала каждые 20 минут смотреть на предмет в 20 шагах в течение 20 секунд", — отметила Гульнара Орлова.
Этот метод известен как правило "20-20-20" и считается одним из самых простых способов профилактики компьютерного зрительного синдрома.
Сравнение: активный и сидячий рабочий день
|Параметр
|Активный режим
|Сидячий режим
|Мышцы спины и пресса
|В тонусе
|Ослаблены
|Состояние суставов
|Подвижные
|Склонны к артрозу
|Кровообращение
|Улучшено
|Застой крови
|Зрение
|Меньше усталости
|Частые спазмы аккомодации
|Общая работоспособность
|Высокая
|Утомляемость и боли
Советы шаг за шагом: как организовать рабочее место
-
Расположите монитор на уровне глаз, чтобы не наклонять голову вниз.
-
Используйте офисное кресло с поддержкой поясницы.
-
Подберите удобную клавиатуру и мышь, чтобы избежать синдрома запястного канала.
-
Каждые 30-40 минут делайте перерывы для легкой разминки.
-
Выполняйте упражнения для глаз по правилу "20-20-20".
-
Следите за освещением: свет должен быть мягким, не слишком ярким и без бликов.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Работа за низким монитором → боль в шее и плечах → установка экрана на подставку.
-
Сидение без поддержки спины → сколиоз, остеохондроз → ортопедическое кресло или подушка.
-
Многолетнее отсутствие физической активности → грыжи, артроз → регулярная гимнастика и прогулки.
А что если нет возможности часто вставать?
Если работа не позволяет покидать рабочее место каждые полчаса, можно выполнять упражнения прямо в кресле: повороты головы, круговые движения плечами, втягивание живота для тренировки пресса. Даже такие минимальные действия помогают улучшить кровообращение.
