Сердце и кардиограмма
Сердце и кардиограмма
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 14:18

Офисное кресло разрушает тело быстрее, чем тяжёлый труд: болезни сидячей работы

Врач Екатерина Демьяновская: сидячая работа приводит к остеохондрозу и артрозу суставов

Современные офисные сотрудники проводят большую часть дня за компьютером. Казалось бы, работа в кресле безопаснее, чем физический труд, однако длительное сидение приводит к перегрузке опорно-двигательного аппарата и развитию хронических заболеваний. Врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Демьяновская рассказала, какие болезни чаще всего возникают у людей с "сидячей" профессией и как их избежать.

"Дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника (в обиходе — остеохондроз), протрузии и грыжи межпозвонковых дисков, сколиоз (особенно у молодых людей), синдром запястного канала, артроз коленных и тазобедренных суставов, миофасциальные боли", — перечислила Екатерина Демьяновская.

Чем опасна офисная работа

Долгое статичное положение тела, неправильная осанка, отсутствие регулярной активности и плохо организованное рабочее место — основные причины проблем со спиной и суставами. При этом страдают не только мышцы, но и кровообращение, что со временем приводит к дегенеративным изменениям в тканях.

Кандидат медицинских наук объясняет: слабые мышцы спины и пресса перестают удерживать позвоночник в правильном положении, отдельные мышечные группы перенапрягаются, а суставы испытывают нагрузку, для которой они не предназначены.

Зрение тоже под угрозой

Врач Гульнара Орлова напомнила, что многочасовая работа за монитором негативно отражается и на глазах.

"Чтобы снизить нагрузку на глаза, она посоветовала каждые 20 минут смотреть на предмет в 20 шагах в течение 20 секунд", — отметила Гульнара Орлова.

Этот метод известен как правило "20-20-20" и считается одним из самых простых способов профилактики компьютерного зрительного синдрома.

Сравнение: активный и сидячий рабочий день

Параметр Активный режим Сидячий режим
Мышцы спины и пресса В тонусе Ослаблены
Состояние суставов Подвижные Склонны к артрозу
Кровообращение Улучшено Застой крови
Зрение Меньше усталости Частые спазмы аккомодации
Общая работоспособность Высокая Утомляемость и боли

Советы шаг за шагом: как организовать рабочее место

  1. Расположите монитор на уровне глаз, чтобы не наклонять голову вниз.

  2. Используйте офисное кресло с поддержкой поясницы.

  3. Подберите удобную клавиатуру и мышь, чтобы избежать синдрома запястного канала.

  4. Каждые 30-40 минут делайте перерывы для легкой разминки.

  5. Выполняйте упражнения для глаз по правилу "20-20-20".

  6. Следите за освещением: свет должен быть мягким, не слишком ярким и без бликов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Работа за низким монитором → боль в шее и плечах → установка экрана на подставку.

  • Сидение без поддержки спины → сколиоз, остеохондроз → ортопедическое кресло или подушка.

  • Многолетнее отсутствие физической активности → грыжи, артроз → регулярная гимнастика и прогулки.

А что если нет возможности часто вставать?

Если работа не позволяет покидать рабочее место каждые полчаса, можно выполнять упражнения прямо в кресле: повороты головы, круговые движения плечами, втягивание живота для тренировки пресса. Даже такие минимальные действия помогают улучшить кровообращение.

