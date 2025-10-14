Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Поза ребенка в йоге
Поза ребенка в йоге
© commons.wikimedia.org by Iveto is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 1:10

Тело не шутит: как офисный стул превращается в врага позвоночника

Упражнение Кошка-корова восстанавливает подвижность позвоночника — физиотерапевты подтвердили эффект

Долгое сидение за компьютером заставляет мышцы застывать, ухудшает кровообращение и постепенно вызывает боли в спине, шее и плечах. Даже короткая разминка способна вернуть телу энергию, улучшить концентрацию и снять напряжение. Ни тренажёров, ни спортзала не нужно — достаточно пары минут и желания позаботиться о себе.

Разминка прямо на стуле

Если вы не можете встать из-за плотного графика, попробуйте мини-комплекс, который делается прямо на рабочем месте. Перед началом уберите стул чуть дальше от стола, выпрямите спину и расправьте плечи. Убедитесь, что колени согнуты под прямым углом, а стопы стоят на полу.

  • Полукруг головой. Поверните голову вправо, опустите подбородок к груди и медленно проведите им полукруг к левому плечу. Затем выполните то же в обратную сторону. Сделайте три повторения, стараясь двигаться плавно.

  • Скольжение головой вперёд-назад. Выдвиньте подбородок вперёд, словно пытаясь дотянуться до воображаемой точки, потом втяните его, направляя макушку к потолку. Повторите четыре раза.

  • Движение плечами. Вытяните плечи вперёд, задержитесь на несколько секунд, затем сведите их назад, согните руки и потяните локти назад. После этого поднимите плечи к ушам, снова задержитесь и опустите.

  • Растяжка шеи и плеч. Поднимите правую руку, согните в локте и положите ладонь на лопатку. Левой рукой аккуратно надавите на голову, наклоняя её влево. Подержите три дыхательных цикла и повторите с другой стороны.

  • "Кошка-корова". Сидя, положите руки на колени. На вдохе прогнитесь, направив взгляд вверх, на выдохе округлите спину и прижмите подбородок к груди. Повторите трижды.

  • Наклон вперёд. Опустите корпус, положив живот на бёдра, руки свободно свесьте вниз. Затем вытянитесь спиной в прямую линию, удерживая позицию пять дыхательных циклов.

  • Скручивание. Выпрямите спину, повернитесь вправо, положив руку на спинку стула. Зафиксируйте позу на три дыхания и поменяйте сторону.

Советы шаг за шагом

  1. Делайте каждое упражнение медленно, без рывков.

  2. Контролируйте дыхание: глубокий вдох через нос, выдох через рот.

  3. Если чувствуете боль, уменьшите амплитуду.

  4. Выполняйте комплекс каждые два часа, особенно в периоды максимального напряжения.

  5. Для большего комфорта выбирайте стул с устойчивой спинкой и регулируемой высотой.

Разминка стоя

Этот комплекс займёт 5-7 минут и подойдёт для офиса с любой дресс-кодом. Главное — найти немного пространства рядом со своим столом или у стены.

  • Растяжка задней поверхности шеи. Встаньте прямо, опустите плечи. Одной рукой прижмите подбородок к шее, другой тянитесь макушкой вверх. Почувствуйте лёгкое вытяжение. Повторите дважды.

  • Наклон головы вперёд и вбок. Положите руку на противоположную сторону головы, наклоняя её по диагонали. Тянитесь плечом вниз, чтобы растянуть боковые мышцы шеи.

  • Растяжка груди у стены. Повернитесь боком к стене, поставьте ладонь на уровне плеча. Медленно разверните корпус в противоположную сторону, растягивая грудные мышцы.

  • Прогиб назад. На вдохе соедините ладони над головой и аккуратно прогнитесь в грудном отделе. Напрягайте ягодицы — это защитит поясницу.

  • Растяжка плеч у стены. Уперевшись ладонями, наклоните корпус вперёд до параллели с полом. Почувствуйте, как вытягивается спина.

  • Выпад вперёд. Сделайте шаг, оставляя заднюю ногу под углом 45°, и мягко потянитесь вперёд. Сохраняйте равновесие и плавное дыхание.

  • Растяжка передней поверхности бедра. Стоя, захватите носок согнутой ноги рукой и подтяните к ягодице. Если теряете равновесие, придерживайтесь за стол.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: слишком сильный прогиб в пояснице.

  • Последствие: перенапряжение мышц и боль.

  • Альтернатива: выполнять прогиб в грудном отделе, напрягая ягодицы.

  • Ошибка: рывки во время растяжки.

  • Последствие: микротравмы связок.

  • Альтернатива: плавные движения с контролем дыхания.

  • Ошибка: игнорирование дыхания.

  • Последствие: повышенное давление и головная боль.

  • Альтернатива: медленный вдох и выдох, особенно при удержании позы.

Разминка на коврике

Если вы работаете из дома или в офисе, где можно расстелить коврик, добавьте в свой день комплекс в стиле йоги.

  • Прогиб назад. Поднимите руки вверх, тянитесь ладонями к потолку и мягко прогибайтесь в грудной клетке.

  • Наклон вперёд. Опускайтесь с прямой спиной, кладите руки на ноги или стопы. Сделайте несколько мягких движений для углубления растяжки.

  • Глубокий выпад. Поставьте ногу вперёд, руки — по обе стороны от стопы, расправьте грудь и смотрите вверх.

  • Разворот в сторону. Из выпада поднимите одну руку вверх, сохраняя корпус устойчивым.

  • Поза собаки мордой вниз. Перейдите в упор лёжа и поднимите таз, вытягивая позвоночник и руки в одну линию.

  • "Кошка-корова" с разворотом. Чередуйте прогибы и выгибы спины, затем вытягивайте руку и ногу по диагонали.

  • Поза ребёнка. Опуститесь на колени, положите лоб на пол, вытяните руки вперёд.

  • Глубокий присед. Разведите колени, держите спину прямо и сделайте три пружинящих движения, затем выпрямитесь.

А что если нет времени?

Если даже пяти минут нет, можно ограничиться коротким ритуалом:

  • повернуть голову влево и вправо;

  • поднять плечи и отпустить их вниз;

  • потянуть руки вверх и сделать глубокий вдох.

Даже такая мини-разминка активирует кровообращение и улучшит концентрацию.

Плюсы и минусы офисных разминок

Плюсы:

  • уменьшают усталость и сонливость;

  • улучшают осанку и работу сосудов;

  • не требуют спортивной одежды и оборудования;

  • повышают продуктивность и настроение.

Минусы:

  • требуют регулярности — эффект пропадает без повторений;

  • некоторые упражнения неудобно выполнять при строгом дресс-коде;

  • при травмах или болезнях суставов необходима консультация врача.

FAQ

Как часто нужно делать офисную разминку?
Оптимально — каждые 1,5-2 часа. Даже пять минут движения помогут восстановить тонус мышц.

Можно ли заменять зарядку прогулками по офису?
Нет, потому что прогулка не растягивает мышцы и не прорабатывает суставы. Лучше чередовать ходьбу и упражнения.

Что делать, если болит спина после разминки?
Значит, нагрузка была чрезмерной. Уменьшите амплитуду движений и избегайте прогибов в пояснице.

Подойдёт ли коврик для йоги в офисе?
Да, тонкий коврик легко сворачивается и не занимает места, зато создаёт комфорт при упражнениях на полу.

Мифы и правда

  • Миф: разминка нужна только спортсменам.

  • Правда: офисные работники испытывают не меньшее мышечное напряжение, чем атлеты.

  • Миф: достаточно один раз размяться утром.

  • Правда: мышцы затекают уже через час сидения, поэтому важно повторять комплекс несколько раз в день.

  • Миф: растяжка может быть опасной.

  • Правда: при правильной технике она наоборот предотвращает травмы и улучшает гибкость.

3 интересных факта

  1. Учёные выяснили, что каждые 30 минут сидения без движения сокращают активность метаболизма почти на 90%.

  2. Люди, делающие короткие перерывы с упражнениями, показывают на 20% больше продуктивности.

  3. Прямое положение спины во время работы снижает риск головных болей и мигреней.

Даже короткая разминка способна изменить самочувствие за день. Несколько движений — и кровь вновь бежит по телу, мысли становятся яснее, а работа приносит больше удовольствия.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Игорь Фокеев рассказал, какие расходы на фитнес можно сократить без ущерба здоровью вчера в 19:10
Тренировки за копейки: где прячутся бесплатные залы и чем заменить абонемент

Многие думают, что фитнес — это дорогое удовольствие. Разбираемся, как поддерживать форму и при этом не разориться.

Читать полностью » Удержание лодочки: работа с мышцами кора и укрепление спины вчера в 18:50
Не все упражнения одинаково полезны: как избежать травм и получить максимум от тренировки

Этот комплекс упражнений подходит для всех уровней подготовки. Он включает шесть упражнений, которые можно адаптировать под свои возможности.

Читать полностью » Прыжки на возвышение: тренировка для ног и кардио, рекомендованная фитнес-специалистами вчера в 18:10
Тренировки с собственным весом: как избежать ошибок, которые стоит платить здоровьем

Тренировка без оборудования — всё, что нужно для подтянутого тела и хорошего самочувствия. Разбираемся, как правильно выполнять упражнения и избежать ошибок.

Читать полностью » Ошибка выбора обуви при беге: последствия для здоровья и лучшие альтернативы вчера в 17:50
Как наши предки спасались бегом: что вам стоит узнать о скрытой силе природы

Бег — это не только спорт, но и природная способность человека. Разбираемся, как научиться бегать долго и эффективно, избегая травм и наслаждаясь процессом.

Читать полностью » Регулярные тренировки: как чёткие цели и партнёрство помогают не пропускать занятия вчера в 17:10
Успех на тренировках: маленькие шаги, которые приведут к большим результатам

Сделать спорт частью жизни можно, если начать с маленьких шагов и следовать простым правилам. Разбираемся, как легко приучить себя к регулярным тренировкам.

Читать полностью » Прыжки с поворотом: улучшение координации по версии фитнес-экспертов вчера в 16:50
Каждая минута решает всё: как система EMOM превращает тренировки в экстремальное испытание

Система EMOM — это интенсивная тренировка, где отдых зависит от вашей скорости выполнения упражнений. Разбираемся, как правильно тренироваться по этой методике.

Читать полностью » Прыжки через скакалку: улучшение кардио и координации по мнению экспертов вчера в 16:10
Переход на новый уровень: как тренировка с интенсивностью меняет всё ваше восприятие реальности

Попробуйте интенсивный комплекс упражнений для достижения состояния умиротворения и спокойствия. Разбираемся, как эта тренировка воздействует на тело и дух.

Читать полностью » Прыжки со скакалкой с высоким подниманием бедра: мнение тренеров о пользе для координации вчера в 15:50
Простой принцип EMOM, который перевернёт ваш подход к тренировкам

Узнайте, как тренировки по системе EMOM могут помочь вам быстрее достичь своих целей. Разбираемся, как сделать эти занятия максимально эффективными.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
МВД: мошенники используют криптовалюту при продаже машин из Европы
Дом
Очистка сковородки солью и водой восстанавливает блеск и улучшает вкус блюд
ПФО
В Татарстане на платформе Авито Авто наиболее популярными стали автомобили марок LADA, Chery и HAVAL
Технологии
Калифорния установила правила для AI-компаньонов: возрастная проверка и штрафы до $250 000
Туризм
Гид Виктор Куликов: северное сияние в Нарьян-Маре видно с сентября
Питомцы
Психолог: для каждого типа интровертов существует своя порода собаки
Наука
Университет Макмастера: выявлена роль клеток кишечника в развитии целиакии
Садоводство
Домашние травы на подоконнике: базилик, мята и тимьян при правильном уходе растут круглый год
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet