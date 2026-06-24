Компьютер забирает здоровье тихо: вот что выдает опасную перегрузку

Россияне, проводящие большую часть дня за монитором, подвергают себя серьезному риску развития хронических патологий опорно-двигательного аппарата и зрительной системы. Психотерапевт, бизнес-консультант Лариса Никитина в беседе с NewsInfo рассказала, как минимизировать последствия ежедневных перегрузок и сохранить здоровье в условиях сидячего образа жизни.

Ранее сообщалось о том, что большинство трудоустроенных граждан регулярно сталкиваются с чувством сильной усталости из-за ежедневной работы за монитором. Эксперты отмечают, что постоянный стресс и нарушение режима труда негативно сказываются на ментальном и физическом состоянии сотрудников.

При этом специалистами неоднократно подчеркивалась важность соблюдения гигиены труда и своевременного выявления признаков истощения нервной системы.

По мнению Никитиной, ключевой причиной проблем является отсутствие перерывов, во время которых глазные мышцы могли бы расслабиться. Она рекомендует каждые шестьдесят минут делать паузы, а через каждые два часа работы прерываться на пятнадцать-двадцать минут.

"Перестали смотреть вблизи в компьютер, потому что мышцы глаза напряжены в одном положении, от этого портится зрение. Надо делать такое упражнение: подходить к окну, на стекле точечку какую-то выбрать, посмотреть на эту точечку, а потом смотреть вдаль", — посоветовала эксперт.

Чрезмерное увлечение гаджетами часто приводит к тому, что зрительные мышцы работают в режиме экстремальной перегрузки. Чтобы избежать этого, эксперт советует выполнять простую гимнастику, например, обводить глазами воображаемые геометрические фигуры или символы. Значительное влияние на состояние здоровья оказывает и то, что сутулость запускает цепную реакцию, негативно влияющую на снабжение организма кислородом.

Особого внимания требует шейно-воротниковая зона, спазм которой нарушает кровоснабжение головного мозга, говорит психотерапевт. Эксперт также предостерегает от сомнительных методов "самолечения" и опасных манипуляций с позвоночником.

"Шейно-воротниковую зону надо массировать. Не можете позволить себе ходить на массаж, купите массажер ручной. Если идти к остеопату или мануальному терапевту, желательно предварительно сделать исследование, чтобы понимать, что с шеей, ни в коем случае не заниматься самолечением", — пояснила Никитина.

Специалист добавила, что профилактика осложнений должна быть комплексной. Важно следить за качеством питания, так как постоянная готовность отвечать на запросы в цифровой среде часто приводит к привычке перекусывать вредными продуктами, что негативно сказывается на состоянии сосудов. Врачи также напоминают, что риски малоподвижного образа жизни могут оказаться куда опаснее, чем кажется на первый взгляд.

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Проверено экспертом: Врач-терапевт Алексей Поляков, Врач-терапевт Марина Егорова