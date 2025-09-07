Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 9:50

Секретные офисные приёмы: как вернуть подвижность за 5 минут

Напряжение в шее и боли в пояснице при сидячей работе: упражнения для профилактики от врачей

Современный ритм жизни всё чаще вынуждает нас часами сидеть за компьютером или смартфоном. В итоге тело реагирует: появляются боли в спине, скованность в бедрах и напряжение в шее. Хорошая новость в том, что даже простые упражнения способны заметно облегчить эти неприятные ощущения и вернуть подвижность.

Упражнения для поясницы

Сидячая работа — главный враг здоровья спины. Долгое нахождение в одной позе приводит к зажиму мышц и дискомфорту в поясничном отделе. Снять напряжение помогут растяжки.

Растяжка широчайших мышц спины. Встаньте на четвереньки, перед вами — стул, диван или фитбол. Вытяните правую руку и положите её предплечье на опору. Подтяните живот вверх и слегка прогнитесь в спине, словно образуя арку. Если используете мяч, прокатите его вперёд; если опору — мягко "толкайте" её от себя. Почувствуйте, как вытягивается спина. Повторите для другой руки.

Подъём противоположных руки и ноги. Из положения "на четвереньках" вытяните вперёд правую руку и назад левую ногу. Сохраняйте спину прямой, задержитесь, затем смените стороны.

Растяжки для бедер

Недостаток движения нередко делает тазобедренные суставы менее гибкими. Для профилактики помогут классические растяжки, которые можно выполнять даже дома.

Выпад с колена. Поставьте левую ногу вперёд (колено над пяткой), а правое колено опустите на пол. Поднимите правую руку вверх и разверните её наружу, почувствовав растяжение в бедре. Сожмите ягодицы — так растяжка станет глубже. Смените стороны.

Поза "воина". Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Сделайте широкий шаг назад правой ногой, оставив пятку приподнятой. Согните переднее колено и поднимите руки вверх, ладонями друг к другу. Важно следить, чтобы колено не выходило за носок.

Как снять напряжение в шее

Шея ежедневно выдерживает огромную нагрузку: мы наклоняем голову к экрану, напрягаем челюсти, дышим поверхностно. Всё это приводит к спазмам и боли.

Глубокое дыхание и расслабление челюсти. Вместо грудного дыхания попробуйте включить диафрагму: делайте вдохи животом, позволяя шее и вспомогательным мышцам отдыхать. Такой способ помогает снизить напряжение.

Ассистированные наклоны головы. Аккуратно положите два пальца правой руки на левую часть головы и мягко наклоните её, чтобы ухо тянулось к плечу. Зафиксируйтесь, затем повторите в другую сторону. После этого слегка поднимите подбородок вверх и в сторону, и снова мягко помогите рукой.

Простые привычки для здоровья

Регулярная растяжка занимает всего несколько минут, но способна снять накопившийся стресс в мышцах. Используйте эти движения прямо на рабочем месте: в офисе, дома или даже в короткий перерыв. Со временем вы заметите, что тело стало легче откликаться на нагрузку, а боли беспокоят реже.

