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Сплетни подруг с запиской
Сплетни подруг с запиской
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Главная / Общество
Ирина Малова Опубликована сегодня в 13:50

Офисные слухи иногда предупреждают о переменах: как использовать их себе во благо

Умение анализировать неформальные потоки информации в офисе позволяет сотрудникам прогнозировать кадровые перестановки и укреплять свои позиции, пояснила изданию NewsInfo психолог, кандидат социологических наук, директор психологического центра Личность Людмила Полянова. По словам эксперта, офисные слухи являются естественной средой коммуникации, которую можно использовать как инструмент для карьерного роста и защиты собственных интересов.

Ранее сообщалось, что знание неформальной информации помогает быстрее разобраться в иерархии коллектива и мотивации коллег. Психологи утверждают, что сплетни позволяют понять, кому из окружения стоит доверять в спорных ситуациях. Согласно оценкам специалистов, грамотная работа с такими данными способна увеличить вероятность продвижения по службе до 80 процентов, при условии, что сам работник не становится источником деструктивных слухов.

Полянова отметила, что в социальной психологии сплетни рассматриваются как важный пласт информации. Однако необходимо разделять естественный обмен данными и преднамеренное искажение фактов, которое часто выступает формой скрытой агрессии или проявлением зависти. Анализ поступающих сведений помогает вовремя заметить негативные тренды в бизнесе.

"Умный человек меньше сам открывает рот, а слушая ту информацию, которая приходит, делает выводы и использует ее в нужный момент. Например, если мы получили сплетню, что будут сокращать площади офиса, значит, надо понимать, что дела идут не очень хорошо и будут сокращать коллектив", — привела пример психолог.

Эксперт добавила, что неформальные сведения о личной жизни руководства, например, о рождении внуков, при правильной подаче превращаются в способ укрепления межличностных связей. Своевременное поздравление помогает заработать положительные очки в глазах начальника. При этом важно соблюдать дистанцию и не транслировать информацию, которая может скомпрометировать коллег.

Конструктивное общение критически важно, так как часто токсичная атмосфера в организации берет начало именно из злонамеренных небылиц. Не менее значимо уметь считывать невербальные сигналы окружающих, говорит эксперт.

"Если вы услышали, что кто-то к кому-то расположен и вам надо сделать карьеру, выстроив хорошие отношения с этим человеком, который в фаворе, вы имеете шанс улучшить свое положение в коллективе. А если вы услышали о романе кого-то с кем-то, лучше, конечно, не передавать сплетню", — рассказала специалист.

Психолог подчеркнула, что поговорка "нет дыма без огня" в большинстве случаев применима и к офисным неформальным коммуникациям. Любой слух имеет под собой повод — перехваченный взгляд или случайное слово. Понимание этих нюансов дает преимущество в аппаратной борьбе. Для многих сотрудников корпоративы становятся основной площадкой для сбора таких данных.

Психолог резюмировала, что информированность — это оружие, которое при разумном подходе позволяет выстраивать эффективную стратегию поведения в любой организации. Даже если у специалиста был длительный перерыв в карьере, навык считывания социальной среды поможет ему быстро адаптироваться к новым условиям.

Проверено экспертом: психолог Илья Шеховцов

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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