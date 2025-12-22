Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Опубликована сегодня в 10:25

Каждый десятый идёт не ради праздника: у корпоративов обнаружился второй смысл

Каждый десятый россиянин ходит на корпоративы в расчёте на служебный роман — опрос

Корпоративные вечеринки для многих россиян давно перестали быть формальным продолжением рабочего дня. Для части сотрудников это возможность не только отдохнуть, но и решить личные или карьерные задачи. Об этом свидетельствуют результаты опроса, о которых сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на исследование ювелирной сети "585 Золотой".

Романтика и карьерные ожидания

Согласно данным опроса, каждый десятый россиянин посещает корпоративы с расчётом на служебный роман. При этом подавляющее большинство респондентов — 76% — заявили, что идут на праздник просто ради приятного вечера в неформальной обстановке. Корпоратив для них — способ отвлечься от рабочих задач и сменить привычную атмосферу.

Почти половина участников исследования призналась, что дополнительным стимулом становятся бесплатные еда и напитки. Вместе с тем каждый пятый рассматривает корпоратив как шанс улучшить своё положение в компании и получить повышение, используя неформальное общение с руководством и коллегами.

Отношения внутри коллектива

Опрос также показал, что рабочие коллективы редко воспринимаются как полностью комфортная среда. Лишь 18% респондентов заявили, что относятся ко всем коллегам с уважением. Большинство описывают отношения как нейтральные или дружеские, без тесной привязанности.

При этом 23% признались, что в их окружении есть недоброжелатели, а каждый десятый прямо заявил о нелюбви к своему коллективу. Эти настроения во многом объясняют, почему корпоративы для одних становятся способом сблизиться, а для других — источником внутреннего напряжения.

Расходы на образ и украшения

Подготовка к корпоративу часто сопровождается дополнительными тратами. 65% россиян покупают специальную одежду для мероприятия, причём 41% готовы потратить на образ от 10 до 20 тысяч рублей. Ещё 22% укладываются в бюджет от 5 до 10 тысяч, а каждый пятый закладывает сумму свыше 20 тысяч рублей.

Чаще всего респонденты приобретают одежду и обувь, однако почти половина тратится на бижутерию, а каждый четвёртый — на ювелирные украшения. При этом 64% заявили, что предпочитают вовсе не надевать украшения на корпоративы, опасаясь привлечь лишнее внимание к своему достатку или потерять ценности.

Поколенческие различия

Аналитики отметили заметные различия в подходе к корпоративам между поколениями. Зумеры чаще выбирают эпатажные образы и активнее используют праздники для нетворкинга. Миллениалы в большей степени ориентированы на статус и карьерные возможности, демонстрируя готовность к более высоким тратам.

Представители поколения Х чаще других рассматривают корпоратив как повод произвести впечатление на коллег новым образом.

