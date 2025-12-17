Не учитель и не врач: кого точно не тронут сокращения, а кому уже готовят письмо об увольнении

Волна сокращений в России развивается неравномерно: наибольшие риски сейчас — у тех, кого бизнес проще заменить без остановки ключевых процессов. Производственные кадры компании стараются удержать, а оптимизацию чаще проводят в офисных подразделениях. Об этом сообщает "Москва 24" со ссылкой на учредителя Института профессионального кадровика, эксперта по трудоустройству и правовым вопросам Валентину Митрофанову.

Почему под ударом оказываются офисные сотрудники

По словам Митрофановой, сокращения в первую очередь затрагивают офисных работников. Причина, как она объясняет, в приоритетах бизнеса: производственный персонал найти и заменить сложнее, поэтому работодатели стремятся его сохранить. В результате оптимизация чаще проходит там, где кадровый резерв шире и компетенции проще "перекрыть" перераспределением нагрузки.

Эксперт связывает текущую динамику и с тем, что в отдельных сферах ранее сформировался избыточный штат. Теперь компании пересматривают структуру и расходы, сокращая административные и офисные позиции. Это выглядит как попытка "поджать" постоянные издержки без прямого удара по производственному контуру.

Какие отрасли затрагивает сильнее всего

Наиболее заметно процесс проявляется в банковском секторе, страховании и сфере услуг в целом. Митрофанова указывает, что именно там сокращения могут быть наиболее ощутимыми, поскольку прежде в этих отраслях активно набирали людей. На фоне изменения экономических условий и внутренней переоценки затрат компании переходят к оптимизации.

Логика в таких решениях связана не столько с отдельными профессиями, сколько с тем, какую роль выполняет подразделение. Если функция может быть автоматизирована, объединена или перераспределена, именно такие позиции оказываются первыми кандидатами на сокращение. Поэтому в уязвимой зоне — офисные роли, связанные с обслуживающими и административными процессами.

Кого сокращения, по оценке эксперта, затронут меньше

При этом Митрофанова считает, что тенденция вряд ли ударит по социально значимым профессиям.

"Эта динамика вряд ли затронет ряд социально значимых профессий. Там, где требуются учителя и врачи, наоборот, испытывают острый дефицит в кадрах. На восполнение нехватки медицинских работников направлены государственные программы. Аналогичная ситуация в образовании", — отметила Валентина Митрофанова.

В этом блоке она подчёркивает обратную картину: в медицине и образовании кадров не хватает, и задача состоит не в оптимизации штата, а в закрытии вакансий. Поэтому сокращения там не выглядят системным сценарием, по крайней мере в логике дефицита кадров и действующих программ по его восполнению.

Госслужба: риски для административных должностей

Отдельно эксперт упомянула государственный сектор. По её словам, административный персонал на госслужбе также подвержен сокращениям. Это означает, что оптимизация касается не только коммерческих компаний, но и структур, где перераспределение функций и пересмотр штатного расписания тоже возможны.

В целом, по оценке Митрофановой, картина складывается так: там, где трудовые ресурсы редки и критичны для работы "на земле", их берегут. А там, где штат можно пересобрать без серьёзного ущерба для основных процессов, работодатели чаще идут на сокращения и укрупнение функций.