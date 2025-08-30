Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Девушка на тренировке Murph в спортзале
Девушка на тренировке Murph в спортзале
Иван Петровский Опубликована сегодня в 3:50

Минутные кардио-паузы, которые заменят кофе и вернут энергию прямо на работе

Минздрав США: для здоровья необходимо 150 минут умеренных тренировок в неделю

После обеда тянет зевать и рука сама тянется к ещё одной кружке кофе? Попробуйте другой трюк: встаньте и подвигайтесь ровно минуту. Да, это требует чуть больше усилий, чем нажать кнопку на кофемашине, зато помогает встряхнуть мозг и включиться в работу на вторую половину дня.

Почему это работает

Короткие всплески активности повышают приток крови к мозгу, а значит — улучшают внимание и скорость реакции. Регулярные нагрузки связаны с более высокой когнитивной выносливостью: легче сосредотачиваться и дольше держать фокус. На это указывает и исследование 2016 года в журнале Oxidative Medicine and Cellular Longevity, где отмечается связь физической активности с улучшением функций мозга.

Сколько нужно движения

Ориентир понятный и достижимый: 150-300 минут умеренной активности в неделю или 75-150 минут высокой, по рекомендациям американских руководств по физической активности. И не обязательно выкраивать часовые тренировки: накапливайте "движение" небольшими дозами в течение дня — суммарно они тоже работают.

Как вписать в рабочий день

Самое удобное — разбить нагрузку на короткие "вскипания" по 60 секунд. Их можно сделать где угодно: рядом с рабочим столом, в коридоре, у кухонной стойки. Минуты мало, чтобы вспотеть, но достаточно, чтобы разогнать кровь, снять сонливость и уменьшить тягу к кофе.

Пятишаговая "минутка" кардио

Подборку упражнений для таких перерывов предлагает тренер Autumn Calabrese. Сделайте одно движение — отдохните 15-30 секунд — и переходите к следующему. Хотите усилить эффект — пройдите круг дважды.

  1. Лыжник по-скандинавски
    • Встаньте, ноги вместе.
    • Прыгните, разводя ноги в "ножницы": одна вперёд, другая назад. Руки — вверх и вниз в ритм прыжка.
    • Меняйте положение ног при каждом прыжке.
    • Дышите ровно, держите корпус устойчивым.
    • 60 секунд.

  2. Лыжник с поворотом
    • Ноги вместе, корпус стабилен, пресс в тонусе.
    • Прыжком разверните пятки влево, грудная клетка смотрит вправо.
    • Следующий прыжок — пятки вправо, грудная клетка влево.
    • При каждом приземлении мягко уводите таз назад — подключаются ягодицы и квадрицепсы.
    • 60 секунд.

  3. Классические "джампинджек"
    • Исходное положение: стоя, ноги вместе, руки вдоль тела.
    • Прыжком разведите ноги до ширины плеч, руки — над головой.
    • Возврат в исходное положение.
    • Держите колени слегка согнутыми, приземляйтесь мягко на носок-пятку.
    • 60 секунд.

  4. Касание пятки
    • Стойка на ширине бёдер.
    • Перепрыгните на правую ногу, левую пятку подтяните к внутренней стороне бедра.
    • Коснитесь левой пятки правой рукой.
    • Перепрыгните на левую — повторите зеркально.
    • Держите корпус вертикально, работайте в среднем темпе.
    • 60 секунд.

  5. Высокие колени
    • Стоя, стопы на ширине бёдер.
    • Поочерёдно поднимайте колени к груди в темпе лёгкого бега на месте.
    • Помогайте руками, не заваливайте корпус назад.
    • Стремитесь к быстрому, но контролируемому ритму.
    • 60 секунд.

Советы по технике и безопасности

• Разогрейтесь: сделайте 20-30 секунд шага на месте или круговые движения плечами.
• Работайте в удобной обуви или босиком на нескользком полу.
• Снижайте амплитуду, если есть дискомфорт в коленях или лодыжках — вместо прыжков можно делать шаги.
• Следите за дыханием: вдох носом, выдох ртом, без задержек.
• Остановитесь при головокружении или боли — перерыв тоже вариант, цель не рекорд, а встряска.

Как превратить "минутки" в систему

Поставьте напоминание каждые 60-90 минут и меняйте упражнения, чтобы не скучать. За рабочий день легко собрать 8-10 таких перерывов — это уже 8-10 минут умеренной активности плюс бодрость, которую не даст лишний кофе. Со временем добавляйте второй круг или усложняйте движения (например, высокие колени — с более быстрым темпом).

В итоге у вас появится простой ритуал: почувствовали спад — встали, подвигались, вернулись к задачам с ясной головой. И никакой пятой чашки.

