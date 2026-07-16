Жара за окном, холод в офисе: главная ошибка с кондиционером, из-за которой многие болеют

Чтобы работа в офисе в жаркий период не заканчивалась больничным листом, необходимо соблюдать температурный режим и ответственно подходить к организации рабочего места, отметила терапевт, директор Центра иммунокоррекции Ходановой Людмила Лапа. В комментарии NewsInfo специалист объяснила, как кондиционер влияет на иммунитет и какие меры помогут сохранить здоровье в коллективе.

Ранее сообщалось, что конфликты между сотрудниками из-за настроек сплит-систем стали привычным явлением для многих компаний. Статистика показывает, что каждый третий работник хотя бы раз вступал в спор с коллегами по поводу интенсивности охлаждения воздуха в помещении.

По словам терапевта, основной причиной простудных заболеваний в офисах является неправильная эксплуатация климатической техники и пренебрежение элементарными правилами гигиены труда. Регулировка климата часто проводится без учета проектных норм вентиляции.

"Двадцать четыре градуса — комфортная температура кондиционера. Тогда все нормально себя чувствуют и не болеют. Чем ближе к кондиционеру, тот не раздевается, а одевается в нормальную одежду, чтобы было комфортно. Одеваться по погоде — главное условие в любом регионе и в любом помещении, в котором мы находимся", — отметила врач.

Эксперт подчеркнула, что многие сотрудники совершают ошибку, требуя понижения температуры до шестнадцати-восемнадцати градусов при работающем кондиционере.

"Если ты одет тепло и говоришь, мне нужно шестнадцать градусов, то это неразумно. Посмотрите, чтобы был обмен воздуха достаточный по объему, регламентированный нашими СНИПами. Это очень важно", — пояснила специалист.

Для профилактики переохлаждения и поддержания работоспособности врач порекомендовала соблюдать режим труда и отдыха, делая перерывы каждые сорок пять минут. Также стоит употреблять воду комнатной температуры, а не ледяную жидкость из холодильника.

Кроме того, физическая активность во время пауз помогает организму быстрее адаптироваться к перепадам внешних температур. Для поддержания общего тонуса организма врачи советуют скорректировать режим питания, а витаминная поддержка существенно облегчает жизнь в условиях офисного микроклимата.

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