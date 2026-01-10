Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 18:24

Толпы остались за кадром: куда уезжают те, кто больше не верит массовому туризму

Туристы отказываются от массовых курортов в пользу локальных регионов — Турпром

Массовые туристические маршруты всё чаще уступают место точечным направлениям, куда не доходят организованные потоки и стандартные турпакеты. Самостоятельные путешественники всё активнее выбирают места, где можно избежать толп и почувствовать подлинную атмосферу страны. Об этом сообщает издание "Турпром", изучившее отзывы туристов на форумах и в социальных сетях.

Вьетнам: Ниньбинь без суеты

Провинция Ниньбинь, расположенная в дельте реки Хонгха, остаётся вне поля зрения массового туризма. Регион известен известняковыми скалами, рисовыми полями и речными каналами, за что его часто называют "Бухтой Халонг на суше". В отличие от популярного Халонга, здесь сохраняются тишина и спокойствие.

Туроператоры редко включают Ниньбинь в программы из-за сложной логистики, скромной инфраструктуры и отсутствия развлекательных объектов. При этом именно эти особенности привлекают самостоятельных туристов, которые ценят природные пейзажи, древние храмы и атмосферу уединения. Поездки на лодках по гротам Транг Ан и прогулки по деревням становятся главным содержанием отдыха.

Таиланд: Нан как альтернатива курортам

Провинция Нан на севере Таиланда также остаётся в стороне от туристических потоков. Здесь нет пляжей, крупных торговых центров и ночной жизни, а дорога из Бангкока требует дополнительного времени. По этой причине направление практически не продвигается туроператорами.

Для индивидуальных путешественников Нан представляет ценность как территория "настоящего Таиланда". Горы, леса, водопады и старинные храмы формируют маршрут, ориентированный на природу и культуру. Отсутствие толп и навязчивого сервиса позволяет познакомиться с повседневной жизнью местных жителей.

Китай: Гуйлинь вне массовых маршрутов

Гуйлинь в провинции Гуанси известен карстовыми горами, реками и пещерами, которые на протяжении веков вдохновляли художников и поэтов. Несмотря на узнаваемость пейзажей, город редко становится частью массовых туров.

Причинами остаются языковой барьер и ориентация направления на природные и культурные впечатления, а не развлечения. Самостоятельные туристы приезжают в Гуйлинь ради круизов по реке Лицзян, прогулок по горам и фотосъёмки уникальных ландшафтов.

Эти направления — Ниньбинь, Нан и Гуйлинь — остаются нишевыми именно потому, что требуют самостоятельного планирования. Для путешественников, избегающих стандартных маршрутов, они становятся альтернативой массовому туризму.

