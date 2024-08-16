Выпущен китайский внедорожник, похожий на Land Rover Defender

Polar Stone выпустил бюджетный внедорожник, похожий на Land Rover Defender, который оказался в три раза дешевле оригинала. Новая версия Polar Stone 01 стоит 300 000 юаней (около 3,6 млн рублей) в Китае, но при ввозе в Россию цена заметно увеличивается.

Модель представлена в 6- и 7-местных вариантах, оснащена гибридной системой с 1,5-литровым турбомотором и двумя электродвигателями, обеспечивающими полный привод и суммарную мощность до 740 Нм. Запас хода только на электротяге составляет 215 км, а общий — до 1275 км.

Автомобиль имеет просторные размеры, 21-дюймовые колеса, современные мультимедийные системы с большими экранами и поддержкой высокотехнологичных функций, что делает его конкурентоспособным в сегменте недорогих внедорожников.

Фото: commons.wikimedia.org/Handelsgeselschaft (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)