Ford задумал безумие: суперкар на 1000 сил для песка и гравия

Представьте себе суперкар с мощностью 1000 л. с., созданный не для трека, а для песка и гравия. Звучит безумно? Именно об этом задумался генеральный директор Ford Джим Фарли.

От намёков к конкретике

Впервые он заикнулся об идее ещё в январе в интервью Top Gear. Тогда всё выглядело как лёгкий флирт с прессой. Но после свежего подкаста Bloomberg Фарли стал куда откровеннее.

"Никто ещё не создавал суперкар для гравия, скоростного песка и грунта. Я думаю об этом серьёзно — и обычно это приводит к результату", — отметил он.

По его словам, гипотетическая модель должна быть "частично электрической, полностью цифровой" и обладать мощностью около 1000 "лошадей".

Больше, чем 911 Dakar или Huracan Sterrato

Фарли явно нацелен не просто на конкурентность с Porsche 911 Dakar или Lamborghini Huracan Sterrato. Те хоть и позиционируются как "внедорожные спорткары", но вряд ли соответствуют его видению. Поклонники Ford, в отличие от любителей экзотики, ждут от машины не только агрессивный внешний вид, но и возможность нестись по барханам и прыгать с дюн.

"Это отличное направление для компании, — считает Фарли. — Владельцы Raptor подают нам сигнал. Они не глупые: тратят $120 тысяч на пикап мощностью 800 сил. Они знают, чего хотят".

Каким он будет?

Вариантов масса. Вряд ли это будет обычный пикап: слишком утилитарно для класса суперкаров. Скорее речь идёт о машине уровня "гоночного Dakar-спецпроекта", сделанного специально для обеспеченных энтузиастов скорости и экстрима.

Ранее ходил слух о Mustang Raptor 2026 года, но в январском интервью Фарли от этой идеи отмахнулся:

"Мы в процессе создания чего-то нового. Не версии существующей модели, а отдельного суперкара. Именно это мы сейчас обсуждаем".

Впереди — только догадки

Фарли не впервые высказывает идеи, которые кажутся слишком смелыми. Но, как он сам говорит:

"Когда я думаю масштабно, это обычно превращается в реальность".

Так что появление внедорожного суперкара с шильдиком Ford уже нельзя исключать.