Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Ford
Ford
© flickr by Ivan Radic is licensed under CC BY 2.0
Главная / Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 5:12

Это вам не Porsche: Ford строит внедорожник, от которого мурашки по коже

Ford создаст 1000-сильный внедорожный суперкар для гонок по бездорожью — Джим Фарли

В автомобильном мире назревает революция: Ford намерен создать совершенно новый класс машин — суперкары, способные штурмовать бездорожье. Исполнительный директор компании Джим Фарли уверен, что пришло время встряхнуть устоявшийся рынок.

Новый вызов для сегмента суперкаров

В беседе с радио Bloomberg Фарли отметил, что его давно занимает вопрос: почему среди внедорожников нет аналога Porsche в мире спорткаров. По его мнению, именно Ford способен заполнить этот пробел.

"Мы можем стать брендом, который предложит внедорожник, равный по статусу Porsche среди спортивных машин", — заявил исполнительный директор Ford Джим Фарли.

Каким будет "суперкар для грунта"

Проект предполагает создание 1000-сильного внедорожника с двумя или четырьмя посадочными местами. Машину оснастят регулируемой подвеской, рассчитанной на экстремальные заезды по песку, гравию и грунтовым трассам. Концепция вдохновлена ралли "Дакар" и гонками типа "Баха".

Такой автомобиль, по словам Фарли, способен вдохнуть новую жизнь в сегмент суперкаров, где сейчас "все модели слишком похожи друг на друга".

Сильные козыри Ford

В пользу успеха амбициозной идеи играет богатая гоночная история марки и готовность компании к экспериментам. В одном шоу-руме у Ford соседствуют утилитарный пикап F150 и настоящий монстр кольцевых гонок — 815-сильный Mustang GTD, созданный для класса GT3.

Опыт сочетания практичных и экстремальных моделей позволяет компании смело смотреть в будущее, а новая задумка может стать громким заявлением Ford на мировом рынке.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Автовладельцев в России ждёт новая пошлина при прохождении техосмотра с 1 сентября — данные ГК сегодня в 1:10

Сколько теперь будет стоить техосмотр: с 1 сентября вводят пошлину, а впереди ещё рост цен

С 1 сентября вводится новая пошлина за техосмотр — 500 руб. Но кто будет платить, водители или операторы? Решение пока остаётся открытым.

Читать полностью » Эксперты назвали автомобили, двигатели которых проходят до 1,6 млн километров без капремонта сегодня в 0:55

Машины, которые не знают слова "капиталка": узнайте, кто вошёл в золотой список

Какие автомобили способны пройти миллион километров без капремонта? Истории машин с "вечными" моторами, которые до сих пор удивляют своей живучестью.

Читать полностью » Представитель Toyota Motor Europe подтвердил отсутствие планов по возобновлению экспорта машин в Россию сегодня в 0:33

Новая Toyota Camry появилась в России — но не та, которую все ждали

Toyota подтвердила, что не собирается возобновлять продажи новых автомобилей в России, но запасные части для уже купленных машин продолжают поступать.

Читать полностью » Статистика ДТП: как распространённые заблуждения о вождении влияют на безопасность вчера в 23:15

Что скрывают опытные водители: мифы, которые могут стоить вам жизни

Узнайте о распространенных мифах о вождении, которые могут привести к авариям. Водители часто забывают об условиях на дороге. Будьте внимательны!

Читать полностью » Как продлить срок службы сцепления: советы от специалистов по ремонту автомобилей вчера в 23:10

Водительские ошибки, которые сжигают сцепление: что вы упускаете

Узнайте, какие ошибки начинающих водителей приводят к быстрому износу сцепления и дорогостоящему ремонту. Советы от экспертов помогут избежать распространенных проблем.

Читать полностью » Как неправильное обслуживание автомобиля влияет на его долговечность: данные от специалистов вчера в 22:52

Невидимые враги вашего автомобиля: привычки, которые убивают машину

Узнайте, какие привычки водителей могут сократить срок службы автомобиля. Инспектор ГАИ раскрыл самые вредные ошибки, которые совершают автовладельцы каждый день.

Читать полностью » Автомеханик рассказал о рисках для двигателя при низком уровне топлива вчера в 22:40

Опасная игра: почему езда на пустом баке убивает двигатель

Узнайте, как правильно поступить, если загорелась лампочка низкого уровня топлива. Моторист делится советами по безопасной эксплуатации автомобиля и уходу за двигателем.

Читать полностью » БелАЗ отправил на испытания первый экскаватор собственной разработки BX20012 вчера в 20:41

Из рекордов в новаторство: чем поразил первый экскаватор БелАЗа

БелАЗ представил первый экскаватор BX20012: 214 тонн массы, 12-кубовый ковш и «умная» начинка. Но не только техника делает бренд популярным.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Американский совет по упражнениям выявил лучшие методы тренировки грудных мышц
Культура и шоу-бизнес

Фильм Игоря Марченко "Счастлив, когда ты нет" получил главный приз фестиваля "Короче" в Калининграде
Туризм

Можно ли поехать отдыхать в бархатный сезон, если ребёнок учится
Еда

Как приготовить гнезда из фарша с сыром и яйцом: пошаговая инструкция
Дом

Спальня-офис: практичное решение с плотной шторой
Наука и технологии

Гипсовый крест возрастом 1400 лет найден в ОАЭ: открытие меняет историю региона
Питомцы

Эксперты: британские и сиамские кошки чаще демонстрируют признаки ревности
Авто и мото

Перекупщики объяснили, почему покупка подержанного авто у дилера обходится дороже частника
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru