Это вам не Porsche: Ford строит внедорожник, от которого мурашки по коже

В автомобильном мире назревает революция: Ford намерен создать совершенно новый класс машин — суперкары, способные штурмовать бездорожье. Исполнительный директор компании Джим Фарли уверен, что пришло время встряхнуть устоявшийся рынок.

Новый вызов для сегмента суперкаров

В беседе с радио Bloomberg Фарли отметил, что его давно занимает вопрос: почему среди внедорожников нет аналога Porsche в мире спорткаров. По его мнению, именно Ford способен заполнить этот пробел.

"Мы можем стать брендом, который предложит внедорожник, равный по статусу Porsche среди спортивных машин", — заявил исполнительный директор Ford Джим Фарли.

Каким будет "суперкар для грунта"

Проект предполагает создание 1000-сильного внедорожника с двумя или четырьмя посадочными местами. Машину оснастят регулируемой подвеской, рассчитанной на экстремальные заезды по песку, гравию и грунтовым трассам. Концепция вдохновлена ралли "Дакар" и гонками типа "Баха".

Такой автомобиль, по словам Фарли, способен вдохнуть новую жизнь в сегмент суперкаров, где сейчас "все модели слишком похожи друг на друга".

Сильные козыри Ford

В пользу успеха амбициозной идеи играет богатая гоночная история марки и готовность компании к экспериментам. В одном шоу-руме у Ford соседствуют утилитарный пикап F150 и настоящий монстр кольцевых гонок — 815-сильный Mustang GTD, созданный для класса GT3.

Опыт сочетания практичных и экстремальных моделей позволяет компании смело смотреть в будущее, а новая задумка может стать громким заявлением Ford на мировом рынке.