Алексей Ларин Опубликована сегодня в 5:20

Минивэн, который рвётся в горы: Chrysler превратил Pacifica в суровый кемпер

Chrysler анонсировал внедорожный кемпер Pacifica Grizzly Peak стоимостью до 60 тысяч долларов

Кто сказал, что минивэны созданы только для городских семейных поездок? Американский Chrysler решил сломать привычные стереотипы и показал необычный проект — Pacifica Grizzly Peak, превращённый в настоящий внедорожный кемпер.

Минивэн, готовый к бездорожью

Базой для концепта стала Pacifica Limited с полным приводом и хорошо знакомым бензиновым мотором V6 объёмом 3,6 литра. Этот двигатель выдаёт 287 лошадиных сил и работает в паре с 9-ступенчатым "автоматом". Однако ключевые изменения заметны не только под капотом.

Конструкторы подняли подвеску: спереди — на 7 см, сзади — на 6,3 см. Такой клиренс в сочетании с внедорожными шинами BFGoodrich KO2 диаметром 31 дюйм позволяет автомобилю уверенно чувствовать себя на пересечённой местности. Дополняют картину дополнительные светодиодные фары, установленные на крыше и переднем бампере, что превращает поездки в тёмное время суток в куда более безопасное занятие.

Дом на колёсах

Самое интересное скрывается в салоне. Третий ряд сидений убрали — вместо него оборудовали пространство для двух спальных мешков. Так Pacifica превратилась в компактный, но вполне функциональный дом на колёсах. Для удобства путешественников на крышу установили багажную платформу Rhino-Rack, а рядом — складной кемпинговый тент ARB.

Интерьер также преобразился: светло-серая кожа с оранжевой прострочкой, новые декоративные вставки и доработанный руль с лепестками переключения передач придают салону свежесть и лёгкий спортивный акцент.

Перспективы и рынок

Пока Chrysler Pacifica Grizzly Peak — лишь концепт, созданный для изучения интереса публики. Его премьера состоялась на выставке Overland Expo в Колорадо — одном из крупнейших мероприятий для любителей внедорожного туризма. Здесь компания собирает мнения и отзывы потенциальных покупателей.

Если проект будет запущен в серию, ориентировочная стоимость составит 50-60 тысяч долларов. Это всего на 7-10 тысяч дороже базовой версии Pacifica.

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru