Малоизвестный лайфхак для владельцев собак: как читать улицу глазами питомца

Мы часто видим, как наш питомец послушно идёт рядом, но кажется, что ему так хочется сорваться с поводка и помчаться за голубем или просто почувствовать ветер в ушах. И правда — иногда хочется дать ему эту радость!

Но прежде чем отпускать собаку бегать свободно, важно учесть несколько моментов. Специалисты — кинологи и зоопсихологи — уверены: выгул без поводка и намордника полезен для психического и физического здоровья животного. Однако не стоит сразу же отказываться от аксессуаров и выпускать питомца в "свободное плавание". Безопасность — ваша общая ответственность.

Подготовка к свободному выгулу

Познакомьте собаку с миром за пределами дома. Шум машин, незнакомые люди, другие животные, погодные явления — всё это может вызвать у питомца стресс, испуг или, наоборот, чрезмерное возбуждение. Социализация и постепенное привыкание к внешним раздражителям помогут собаке чувствовать себя увереннее.

Ваша собака должна беспрекословно выполнять базовые команды:

"Ко мне!"

"Рядом!"

"Фу!"

Эти навыки необходимы, чтобы в критической ситуации питомец мог быстро среагировать и избежать опасности.

Выбор безопасного места

Не стоит отпускать собаку с поводка:

вблизи дорог и оживлённых улиц

рядом с детскими площадками, школами, садами

в местах скопления людей

Идеальный вариант — огороженные территории, специализированные площадки, парки или загородные участки.

Если у вашей собаки течка, лучше не рисковать. Держите её рядом, чтобы избежать нежелательных контактов с другими животными. Исключение — если вы находитесь в изолированном месте, например в лесу или на своей даче.

К сожалению, в городских условиях организовать безопасный выгул без поводка бывает сложно. В Воронеже, например, не так много специальных площадок, но они есть. Идеально, если у вас есть возможность выезжать за город или посещать просторные, оборудованные для выгула зоны.