Одышка пришла незаметно: о чем на самом деле говорит тяжелое дыхание

Одышка при небольшой физической нагрузке может быть симптомом как анемии, так и сердечной или легочной патологии, а иногда указывать на экстренные состояния, предупредила врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева. Почему с таким симптомом нельзя тянуть и откладывать визит к специалисту, объяснила в беседе с NewsInfo.

Одышка сама по себе не является самостоятельным заболеванием и всегда требует оценки причин, отметила врач. По ее словам, этот симптом развивается постепенно и может иметь совершенно разную природу в зависимости от возраста, образа жизни и состояния здоровья человека.

"Если мы говорим о женщинах, особенно молодого, репродуктивного возраста, это может быть связано с анемией, с низким гемоглобином. Если мы говорим о пожилом возрасте, возрастные пациенты, то это нарастание сердечной недостаточности может быть. Например, рекомпенсация сердечной недостаточности, у сердца просто не хватает сил прокачивать. При острых респираторных заболеваниях это может говорить о том, что прогрессирование заболеваний идёт", — пояснила доктор.

Она отметила, что отсутствие физической активности способно приводить к одышке даже у формально здоровых людей.

"Если человек никогда не занимается физической нагрузкой, длительное время не за рулем ездит, сидит в офисе с утра до ночи. Он, знаете, спустился в машину, из машины сел дома. И он ничем не занимается. Такой человек тоже при минимальной физической нагрузке будет испытывать одышку", — предупредила терапевт.

Отдельное внимание Ярцева обратила на ситуации, которые требуют срочной медицинской помощи.

"Внезапная одышка бывает при тромбоэмболических осложнениях. Такое может быть у курильщиков, у женщин, принимающих противозачаточные препараты, в послеоперационных периодах. Это прямо экстренность, требуется экстренная помощь в таком состоянии", — подчеркнула она.

По словам врача, при появлении одышки не стоит гадать о причинах самостоятельно, поскольку похожий симптом может сопровождать совершенно разные заболевания. Именно поэтому при любых сомнениях правильным решением будет обратиться к специалисту, который сможет оценить состояние в комплексе.