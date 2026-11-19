Росрыболовство определило распределение общих допустимых уловов (ОДУ) по видам рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна на 2027 год. Соответствующие объемы добычи установлены приказом ведомства № 713 от 13 ноября 2026 года.

Районы и назначение вылова

Документ разграничивает квоты на промышленный лов и добычу биоресурсов для проведения научных исследований. Указанные объемы относятся к промыслу в акватории Балтийского моря, а также в Финском, Калининградском (Вислинском) и Куршском заливах.

Ранее агентство завершило аналогичную процедуру распределения ОДУ по видам квот для Азово-Черноморского и Волжско-Каспийского бассейнов.