Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 20:35

Дешевле не бывает: средство за 30 рублей избавляет от вони в мусорном ведре

Эксперт по утилизации Мэтьюс: сода снижает риск запаха и насекомых в контейнере

В жаркое время года неприятный запах из мусорного ведра становится настоящей проблемой для многих хозяек и хозяев. Высокая температура ускоряет процесс разложения пищевых отходов, из-за чего в воздух поднимаются резкие ароматы, а к ним быстро присоединяются мухи, черви и даже грызуны. Но есть простой и доступный способ, который поможет держать ситуацию под контролем.

Почему мусорный бак начинает вонять

Главный источник запаха — остатки еды, которые в тепле разлагаются особенно быстро. В процессе выделяются кислые соединения, именно они становятся причиной тяжёлого запаха. Дополнительную роль играет влага: так называемые "помои" на дне бака создают идеальные условия для бактерий и насекомых.

Если крышка контейнера остаётся открытой, запах только усиливается. Открытый доступ кислорода ускоряет деятельность бактерий, а насекомые получают возможность откладывать яйца прямо внутри.

Простое решение с содой

Есть эффективный и в то же время элементарный способ справиться с неприятными ароматами — обычная пищевая сода. Это вещество обладает щелочной реакцией и легко нейтрализует кислые соединения.

Небольшое количество порошка, высыпанное на дно бака, работает сразу в двух направлениях: поглощает лишнюю влагу и блокирует запахи. Кроме того, сода делает среду менее благоприятной для размножения бактерий.

"То, что держать бак в чистоте помогает избавиться от запаха и насекомых, — очевидно. Регулярная мойка каждые пару месяцев — отличная профилактика появления мух и червей", — отметил специалист по утилизации отходов Грехэм Мэтьюс.

По словам эксперта, сода — это дополнительный барьер, который снижает риски и делает уход за баком проще.

Как правильно мыть контейнер

Даже при использовании соды чистку бака откладывать нельзя. Минимум раз в несколько месяцев стоит проводить полноценную уборку.

  1. Выньте все остатки и соскоблите приставшую грязь со стенок и дна.

  2. Налейте внутрь горячую воду с моющим средством, оставьте на 10-15 минут.

  3. Протрите стенки жёсткой щёткой или губкой.

  4. Используйте дезинфицирующий спрей или раствор хлорки, чтобы уничтожить микробы.

  5. Хорошо промойте чистой водой и дайте ведру полностью высохнуть.

Не забудьте про крышку: её тоже стоит обрабатывать отдельно — протирать горячей водой с мылом и обрабатывать дезинфицирующим средством.

Дополнительные меры защиты

Чтобы запах появлялся реже, важно соблюдать несколько простых правил:

  • пищевые отходы складывайте в биоразлагаемые пакеты или плотно заворачивайте перед тем, как выбросить;
  • держите ведро плотно закрытым;
  • по возможности выносите мусор вечером, особенно летом;
  • если контейнер на улице, лучше поставить его в тень — так отходы будут разлагаться медленнее.

Эти действия не требуют много времени, но заметно снижают риск неприятного запаха и появления паразитов.

Что делать с пищевыми остатками

Лучший способ — компостирование. Даже в условиях квартиры можно организовать небольшой контейнер для переработки органики. Это экологично и избавляет от основной причины запаха — гниющих продуктов. Если компостирование невозможно, стоит хотя бы хранить отходы отдельно в герметичном контейнере и выбрасывать перед вывозом мусора.

