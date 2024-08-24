Шесть проектов паспортов нацпроектов рассмотрены комиссией по НТР

Комиссия по научно-технологическому развитию (НТР) РФ на своем заседании одобрила паспорт национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" и рассмотрела паспорт еще одного нацпроекта. Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, который вел заседание.

"Заместитель министра сельского хозяйства Максим Титов представил проект паспорта нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности"", - сказали в пресс-службе.

Нацпроект включает в себя такие федеральные проекты, как "Создание условий для развития научных разработок в селекции и генетике", "Производство критически важных ферментных препаратов, пищевых и кормовых добавок, технологических вспомогательных средств", "Ветеринарные препараты", "Кадры", "Техническая и технологическая независимость в сельскохозяйственном машиностроении". Они направлены на импортонезависимость, защиту отечественного рынка.

На заседании также рассмотрели проект паспорта национального проекта "Новые материалы и химия".

Всего на рассмотрение в комиссию поступили шесть проектов паспортов нацпроектов. На три из них получены заключения научно-технического совета комиссии: "Средства производства и автоматизации", "Новые материалы и химия" и "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", - отметил Чернышенко. Он поблагодарил членов совета и его председателя, президента Российской академии наук Геннадия Красникова.

Вице-премьер также вручил на заседании награды сотрудникам НИЦ "Курчатовский институт". Курчатовский институт является ведущим научным центром не только в нашей стране, но и в мире. Количество направлений, глубина проработок, обширность научной повестки, которую ведет коллектив под руководством Михаила Валентиновича Ковальчука, отличительны. Сегодня мы с благодарностью отметим их достижения почетными грамотами", - сказал Чернышенко.

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