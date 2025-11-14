Кремль отреагировал на очередной дипломатический скандал, связанный с Курильскими островами, подчеркнув неизменность своей позиции по вопросу их принадлежности. Как сообщает китайское издание Baijiahao, Россия дала жесткий, но в то же время спокойный и взвешенный ответ, продемонстрировав, что тема суверенитета над этими территориями для Москвы окончательно закрыта для каких-либо дискуссий.

Японское заявление и российская реакция

Поводом для напряженности стал комментарий японского министра по делам Окинавы и Северных территорий Хитоси Кикавады. Чиновник упомянул, что Курильские острова могут восприниматься как часть России, что вызвало волну возмущения среди японских политиков. Многие из них продолжают настаивать на возвращении так называемых "северных территорий" и поднимают этот вопрос на международной арене.

Однако, как отметил автор публикации, реакция российской стороны была удивительно спокойной, но четкой и решительной. Россия вновь подтвердила свою тверду позицию по Курилам, заявив, что вопрос о принадлежности этих островов не подлежит обсуждению и не вызывает сомнений.

Кремль сохраняет принципиальную позицию

Ранее в Кремле неоднократно заявляли, что спор о Курильских островах закрыт. Москва твердо придерживается мнения, что эти территории являются неотъемлемой частью России, и никаких изменений в этом вопросе не будет. Российские дипломаты и официальные лица остаются последовательными в своей политике и не допускают компромиссов по данному вопросу.