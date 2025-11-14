Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Москва, Кремль - panoramio
Москва, Кремль - panoramio
© commons.wikimedia.org by Дмитрий Мозжухин is licensed under CC BY 3.0
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 3:47

Одно высказывание — и дипломатия дрогнула: вокруг Курил снова возникла тень давнего спора

Курилы вызвали критику в Японии но Москва ответила спокойно и твёрдо

Кремль отреагировал на очередной дипломатический скандал, связанный с Курильскими островами, подчеркнув неизменность своей позиции по вопросу их принадлежности. Как сообщает китайское издание Baijiahao, Россия дала жесткий, но в то же время спокойный и взвешенный ответ, продемонстрировав, что тема суверенитета над этими территориями для Москвы окончательно закрыта для каких-либо дискуссий.

Японское заявление и российская реакция

Поводом для напряженности стал комментарий японского министра по делам Окинавы и Северных территорий Хитоси Кикавады. Чиновник упомянул, что Курильские острова могут восприниматься как часть России, что вызвало волну возмущения среди японских политиков. Многие из них продолжают настаивать на возвращении так называемых "северных территорий" и поднимают этот вопрос на международной арене.

Однако, как отметил автор публикации, реакция российской стороны была удивительно спокойной, но четкой и решительной. Россия вновь подтвердила свою тверду позицию по Курилам, заявив, что вопрос о принадлежности этих островов не подлежит обсуждению и не вызывает сомнений.

Кремль сохраняет принципиальную позицию

Ранее в Кремле неоднократно заявляли, что спор о Курильских островах закрыт. Москва твердо придерживается мнения, что эти территории являются неотъемлемой частью России, и никаких изменений в этом вопросе не будет. Российские дипломаты и официальные лица остаются последовательными в своей политике и не допускают компромиссов по данному вопросу.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Инфраструктура требует инвестиций, повышая стоимость новостроек и создавая нагрузку для девелоперов – Анна Семенова вчера в 11:12
Бетонные кварталы подступили к школам вплотную: Хабаровск входит в зону, где города трескаются под собственной застройкой

Как найти баланс между доступным жильем и качественной городской средой? Хабаровск ищет оптимальное решение проблемы перегрузки социальной инфраструктуры, не повышая цены на новостройки.

Читать полностью » Из Хабаровска запустят прямые рейсы в Шанхай с 24 декабря 12.11.2025 в 21:04
Хабаровск открывает окно в Китай: прямые рейсы в Шанхай стартуют перед Новым годом

Из Хабаровска впервые откроются прямые рейсы в Шанхай. С 24 декабря авиакомпания «Аврора» будет выполнять полёты дважды в неделю, билеты стартуют от 27 тысяч рублей.

Читать полностью » На Камчатке действует штормовое предупреждение из-за метели и сильного ветра 11.11.2025 в 17:37
Белая буря на краю России: Камчатка переживает сильнейший циклон года

Сильнейший циклон накрыл Камчатку: отменены уроки в школах, задержаны авиарейсы, а дороги очищают круглосуточно. Штормовое предупреждение продлено до 13 ноября.

Читать полностью » В Якутии началась мунха — традиционный период коллективной подлёдной рыбалки 10.11.2025 в 21:25
Сотни мешков карасей и ни грамма на продажу: Якутия живёт по законам мунхи

В Якутии стартовала мунха — древняя коллективная подлёдная рыбалка. Селяне выходят на лёд всем миром, делят улов и сохраняют традицию, которой сотни лет.

Читать полностью » Повышение утильсбора в России приведет к росту цен на автомобили — эксперт Александр Степанов 10.11.2025 в 12:41
Миллионы рублей на старом внедорожнике: как утильсбор изменит стоимость автомобилей

Узнайте, как повышение утильсбора в России повлияет на цены автомобилей! Какие модели подорожают сильнее всего. Как эксперты предлагают сдерживать инфляцию?

Читать полностью » Безвизовый режим с Китаем стимулирует рост туристических поездок — сообщает эксперт 10.11.2025 в 8:41
Шокирующий рост туристов в Китай: как безвизовый режим стал настоящим туризмом прорывом

В 3 квартале 2024 года 383 тыс. россиян посетили Китай. Безвизовый режим и растущий интерес к культуре страны привели к рекордному увеличению турпотока.

Читать полностью » МВД: Дальний Восток вошёл в число самых безопасных округов России 09.11.2025 в 23:42
Где в России спят спокойно: МВД признало этот регион одним из лидеров по низкой преступности

Дальний Восток вошёл в число самых безопасных округов России, уступив лишь Северному Кавказу. Лидерами стали Чукотка, Сириус и Ненецкий округ.

Читать полностью » В Приморском заповеднике впервые зафиксировали китайского бюльбюля 07.11.2025 в 22:28
Природа стирает границы: редкая птица из Китая прилетела в российский заповедник

В Приморском заповеднике впервые заметили китайского бюльбюля — редкую птицу, ранее встречавшуюся в России лишь шесть раз. Учёные считают это знаком расширения ареала.

Читать полностью »

Новости
Дом
Не стоит хранить картошку и морковь вместе: советы по правильному зонированию хранения
Садоводство
Червячный чай ускоряет рост рассады за сутки — по данным агрономов
Спорт и фитнес
Гибкость ног можно улучшить с помощью простых упражнений — тренер Сандрин Арсизе
Красота и здоровье
Врач Осипов: респираторно-синцитиальный вирус не представляет угрозы
Наука
Микротромбы связаны с длительным COVID-19 — подтвердили учёные из Монпелье
Культура и шоу-бизнес
Принц Уильям ограничил интернет для детей, чтобы защитить их — интервью Лусиано Хаку
Авто и мото
Штраф за летние шины зимой составит 500 рублей — юрист Шпагина
Спорт и фитнес
Езда на велосипеде снижает стресс и улучшает сон — считают психологи
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet