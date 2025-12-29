Одно неловкое движение — и рука под угрозой: чем закончилась бытовая травма у ребёнка

Ребенок из Прокопьевска получил тяжелую травму кисти, порезав сухожилия сразу трех пальцев, однако благодаря оперативным действиям врачей функцию руки удалось сохранить. Об этом сообщает издание А42.ru. Инцидент произошел в быту и потребовал экстренного хирургического вмешательства.

Бытовая травма и экстренная помощь

Как уточняется, мальчик травмировался дома, когда решил самостоятельно приготовить себе бутерброды. Взяв нож, он по неосторожности ранил запястье. В результате были рассечены сухожилия среднего, безымянного пальцев и мизинца. Травма оказалась серьезной и потребовала немедленного медицинского вмешательства.

Юного жителя Прокопьевска экстренно доставили в городской ортопедо-хирургический центр. Там было принято решение о срочной операции, поскольку повреждение сухожилий без своевременного лечения могло привести к утрате подвижности пальцев.

Ход операции

Операцию проводил заведующий детским травматологическим отделением Иван Кавкайкин. В ходе сложного микрохирургического вмешательства врачам удалось аккуратно сшить поврежденные сухожилия. Подобные операции требуют высокой точности, так как от качества соединения тканей напрямую зависит дальнейшая функция кисти.

Хирурги отмечают, что успешное восстановление в таких случаях во многом зависит не только от самой операции, но и от строгого соблюдения всех этапов последующего лечения.

Восстановление и реабилитация

Как рассказал министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов, впереди у пациента длительный восстановительный период. На первом этапе рука ребенка будет надолго обездвижена, чтобы обеспечить правильное заживление тканей. После этого ему проведут курс восстановительной терапии, а затем начнется полноценная реабилитация.

Медики подчеркивают, что при соблюдении всех рекомендаций есть хорошие шансы на восстановление подвижности пальцев. Случай стал напоминанием о том, насколько опасными могут быть бытовые травмы и как важна быстрая медицинская помощь.