Мужское занятие: в новом проекте от "одноклассников" бойцы плетут из бисера

Социальная сеть "Одноклассники" анонсировала запуск нового шоу под названием "Брутальный бисер". В рамках проекта блогеры будут соревноваться с известными российскими профессиональными боксерами, участниками "Бойцовского клуба РЕН ТВ".

Как сообщили организаторы, участникам предстоит быстро плести украшения из бисера для своих близких. По задумке автора, боксерам, оказавшимся в необычной для них среде, предстоит продемонстрировать свою решимость, изобретательность и способность концентрироваться на задаче — качества, которые так ценятся на ринге. Кроме того, они смогут почувствовать "дзен" рукоделия, работая с ниткой и бисером.

Готовые изделия будет оценивать ведущая и автор шоу Ranisa. Победитель получит чек на сумму 100 000 рублей. Шоу будет эксклюзивно транслироваться в "Одноклассниках" в группе "Ranisa авторские украшения".

В соревновании примут участие чемпион мира по версии Международной боксерской организации Кевин Джонсон и действующий чемпион WBA Asia South Эдгар Гукасян. Призом состязания станет чек на сумму 100 тысяч рублей.

Проект "Брутальный бисер" является продолжением сотрудничества телеканала РЕН ТВ и "Одноклассников". Благодаря совместным проектам поклонники бойцов могут не только наблюдать за их поединками на ринге в телеэфире, но и общаться с ними в цифровом пространстве. Например, 26 августа автор "Одноклассников" Константин Нечетов принял участие в пресс-конференции "Бойцовского клуба РЕН ТВ" и взял интервью у бойца Кевина Джонсона.

Фото: From Wikimedia Commons/ Ivana Kaurloto (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)