Природа и культура в Одинцово: узнайте, что скрывает этот подмосковный город

Одинцово предлагают удобный набор «зелёных» и культурных точек для одного дня: парк с профессиональной лыжероллерной трассой, несколько исторических усадеб и локальные музеи, которые дают представление о регионе и образе жизни пригородов столицы. Для быстрых выездов из Москвы Одинцово удобно расположено — около 25–27 км от центра, электричка идёт ~25–40 минут, дорога на машине обычно занимает полчаса.

Главная природно-спортивная точка — Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха (в народе «Лазутинка»). Парк занимает свыше 200 гектаров в Подушкинском лесопарке, там есть лыжероллерная трасса, веломаршруты, памп-трек, workout-зоны и детские площадки — зимой приходят за лыжными прогулками, летом — за лесными тропами и пикниками. Парк прошёл масштабную реконструкцию и признан одним из лучших в Подмосковье; это удобное место для семей и активных гостей.

Любителям истории и камерных музеев стоит заглянуть в Одинцовский историко-краеведческий музей — за ним стоит локальная коллекция о жизни района, археологии и культуре — полезно, если хотите понять локальный контекст и увидеть редкие экспонаты. Рядом в округе — музей-заповедник А. С. Пушкина (усадьбы Захарово и Большие Вязёмы) — отличный вариант для культурной вылазки с небольшой поездкой по пригородным дорогам.

Полезные маршруты на один день