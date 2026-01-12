Одинаковые метры — разная жизнь: зарплаты за квадрат показали скрытую пропасть регионов

Показатель "сколько зарплат нужно на один квадратный метр" всё чаще становится быстрым тестом на реальную доступность жилья — и в разных регионах России он расходится кратно. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на расчёты экспертов. В среднем по стране на покупку одного квадратного метра требуется около двух зарплат, но в отдельных субъектах планка поднимается до трёх, а где-то, наоборот, укладывается в одну.

Где жильё оказалось самым дорогим по отношению к доходам

Самая высокая нагрузка на доходы, по данным экспертов, зафиксирована в Крыму и Севастополе. Там на один квадратный метр уходит примерно три средние зарплаты. Такой разрыв означает, что даже небольшая прибавка к площади быстро превращается в ощутимую сумму, а темп накопления на покупку заметно замедляется.

В целом, как следует из приведённых оценок, стоимость квадратного метра сильнее "кусается" в территориях, где спрос устойчиво высокий или рынок воспринимается как привлекательный. При этом речь идёт не о номинальной цене метра, а о соотношении к доходам, поэтому показатель фиксирует именно нагрузку на семейный бюджет. В результате одни и те же метры для жителей разных регионов оказываются неравноценными по усилию покупки.

Где метры выглядят наиболее "доступными"

На противоположном полюсе оказались Магаданская область и Ханты-Мансийский автономный округ. По расчётам, в этих регионах для покупки одного квадратного метра достаточно одной средней зарплаты. Это делает показатель доступности заметно лучше среднероссийского уровня и формально снижает порог входа на рынок.

Однако даже при таком соотношении речь не идёт о "дешёвом жилье" как таковом — показатель отражает баланс между ценой и доходами. Поэтому оценка может улучшаться либо из-за относительно высоких зарплат, либо из-за более умеренной стоимости квадратного метра. Именно это соотношение и позволяет сравнивать регионы в одной системе координат.

Средний уровень по стране и разброс по крупным регионам

Старший директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков сообщил, что средняя стоимость квадратного метра по России держится примерно на уровне двух зарплат, хотя в крупных городах и премиальных регионах цены выше. В качестве примеров приводятся территории, где нагрузка превышает среднюю: в Москве, Краснодарском крае и Татарстане на квадратный метр уходит 2,2-2,3 зарплаты, в Санкт-Петербурге — около 2,5.

Разброс показывает, что общая "средняя температура" по стране не отражает региональных различий, особенно в крупнейших агломерациях. Там соотношение метра к зарплате быстрее выходит за рамки среднего, что влияет на сроки накопления и возможности покупки. В итоге один и тот же показатель — "зарплаты за квадрат" — превращается в наглядный маркер того, где рынок фактически более напряжён.