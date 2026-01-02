Один заведённый мотор — и последствия, о которых обычно вспоминают слишком поздно

В Якутске двое детей оказались в больнице после отравления угарным газом. Несовершеннолетние получили интоксикацию во время игры в гараже, где находился заведённый автомобиль. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Республики Саха (Якутия).

Что произошло

Инцидент произошёл в частном доме на улице Мастахская. Дети находились в гараже, где работал автомобильный двигатель, что привело к накоплению угарного газа в замкнутом помещении. В результате оба ребёнка были доставлены в медицинское учреждение с признаками отравления.

Возраст пострадавших — 2016 и 2018 годов рождения. Их состояние потребовало госпитализации, что указывает на серьёзность ситуации и высокую опасность подобных условий даже при непродолжительном воздействии выхлопных газов.

"В Якутске из частного дома по улице Мастахская госпитализированы двое детей 2016 и 2018 г. р., которые отравились угарным газом, играя в гараже, где стоял заведенным автомобиль", — сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Саха (Якутия).

Реакция надзорных органов

После случившегося надзорные органы начали процессуальную проверку. Прокуратуре предстоит установить все обстоятельства произошедшего, а также оценить действия взрослых, отвечавших за безопасность детей.

Отравление угарным газом считается одним из самых опасных видов интоксикации, поскольку газ не имеет запаха и может привести к тяжёлым последствиям за короткое время. Подобные происшествия, как правило, становятся основанием для дополнительного внимания к вопросам эксплуатации гаражей и нахождения в них детей.

Опасность угарного газа

Специалисты неоднократно подчёркивают, что работающий двигатель в закрытом или плохо проветриваемом помещении представляет серьёзную угрозу жизни. Особенно уязвимы дети, так как симптомы отравления у них развиваются быстрее.

Даже кратковременное пребывание рядом с источником выхлопных газов может привести к потере сознания и необходимости экстренной медицинской помощи, что подтверждает произошедший в Якутске случай.