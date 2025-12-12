Один вечер — десятки отключённых объектов: авария заставила экстренно перестраивать схемы питания

Аварийное отключение линии электропередачи оставило полторы тысячи жителей Надеждинского района без света вечером 12 декабря. Об этом сообщает PrimaMedia. Ситуация затронула социально значимые объекты и потребовала оперативного вмешательства энергетиков.

Масштаб аварии и пострадавшие зоны

По данным краевого Минэнерго, отключение произошло в 19:32 на линии 35 кВ "Давыдовка-Тавричанка". Без электроснабжения остались жилые дома, инфраструктура и несколько объектов коммунального хозяйства. Обрыв питания затронул не только частный сектор, но и учреждения, обеспечивающие функционирование населённых пунктов.

"Электроснабжение отсутствует у 1 600 человек, 50 ТП, 5 котельных, 2 насосных станций, школы и больницы", — сообщили в пресс-службе Минэнерго Приморья.

Уровень воздействия на район оказался значительным: отключение сразу нескольких трансформаторных подстанций создало дополнительные сложности для коммунальных служб и социальных учреждений, которые зависят от бесперебойной подачи электричества.

Действия энергетиков и восстановительные планы

В ведомстве сообщили, что энергетики незамедлительно приступили к поискам места повреждения. На линию была направлена оперативная бригада АО "ДРСК", которой предстоит локализовать проблему и организовать подключение потребителей по резервным схемам. Такой порядок восстановления позволяет сократить время отсутствия электроснабжения и обеспечить первоочередные объекты.

Специалисты продолжают обследование линии, а также подготовку к возможному переключению нагрузки. В Минэнерго подчёркивают, что аварийные отключения подобного масштаба требуют комплексной диагностики, поскольку их причины часто связаны с погодными условиями, техническим износом или повреждением оборудования.