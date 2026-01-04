Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Тревожное утро после вечеринки
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 13:55

Один стакан воды меняет утро сильнее таблетки: простое правило за столом, которое спасает от тяжёлого похмелья

Ахметова назвала похмелье интоксикацией продуктами распада алкоголя — Лента.ру

Похмелье — это не просто "плохое утро", а комплексная интоксикация организма продуктами распада алкоголя, которая сопровождается обезвоживанием, нарушением электролитного баланса и нагрузкой на печень и нервную систему.

Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на кандидата медицинских наук, доцента кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии Башкирского ГМУ, научного сотрудника отделения лечения больных алкоголизмом НМИЦ ПН им. В. М. Бехтерева Минздрава России Эльвину Ахметову. По словам врача, эффективнее всего действовать не точечно, снимая симптомы, а устраняя первопричину — интоксикацию.

Эксперт подчёркивает, что профилактика похмелья начинается задолго до застолья. Но даже если алкоголь уже выпит, можно снизить тяжесть состояния, если соблюдать простые правила во время праздника и на следующее утро.

Почему похмелье — это интоксикация, а не "реакция на спиртное"

Ахметова объяснила, что похмелье связано с токсическим воздействием продуктов распада алкоголя. Организм одновременно сталкивается с обезвоживанием, нарушением баланса электролитов и перегрузкой внутренних систем, включая печень и нервную систему. На этом фоне и появляются классические симптомы — головная боль, слабость, тошнота и раздражительность.

По словам врача, поэтому главная задача — не маскировать последствия, а помочь организму быстрее справиться с интоксикацией. Специалист подчёркивает, что попытки "заглушить" состояние кофе или тяжёлой едой чаще дают обратный эффект и могут усиливать нагрузку на органы, которые уже работают в стрессовом режиме.

Что сделать до алкоголя и как вести себя за столом

По словам нарколога, заложить основу нужно ещё до первого бокала: плотно поесть за пару часов до мероприятия. Особенно помогают углеводы и жиры, отметила Ахметова. Ещё один шаг — за 30 минут до застолья принять препарат на основе метадоксина, который, по её словам, усиливает естественные ферментные системы организма для переработки спиртного.

Во время застолья специалист рекомендовала не смешивать разные напитки и пить стакан чистой воды после каждой рюмки или бокала. Это, по её оценке, снижает концентрацию алкоголя и помогает избежать сильного обезвоживания, которое часто становится главной причиной утренней головной боли. Если алкоголя было много, после застолья можно принять вторую таблетку препарата на основе метадоксина — чтобы ускорить расщепление и выведение уже образовавшихся токсинов, добавила Ахметова.

Что пить и есть утром, а что делать не стоит

С утра, по словам собеседницы "Ленты.ру", важно пить много жидкости небольшими порциями. Она перечислила варианты, которые подходят для восстановления водно-солевого баланса: минеральная вода без газа, регидрон, огуречный рассол. Для восстановления сил врач также предложила лёгкий куриный бульон, бананы как источник калия и ферментированные продукты, например квашеную капусту.

Отдельно Ахметова предупредила против идеи "лечить подобное подобным", то есть опохмеляться. По её словам, алкоголь даёт лишь временное облегчение, но на самом деле продлевает интоксикацию и усиливает токсическое воздействие на печень и нервную систему.

"Не нужно "лечить подобное подобным" (опохмелиться). Новая порция алкоголя лишь временно облегчит симптомы, но за счет дополнительного токсического удара по печени и нервной системе, интоксикация будет только продолжаться и продлеваться", — подчеркнула психиатр-нарколог Эльвина Ахметова.

Какие лекарства и нагрузки могут ухудшить состояние

Нарколог также посоветовала не нагружать организм тяжёлой пищей и кофе. Жирная еда добавляет нагрузку на печень и поджелудочную железу, а кофеин усиливает обезвоживание и нагрузку на сердце, уточнила врач. Ещё один важный момент — выбор обезболивающего: Ахметова предупредила, что парацетамол при похмелье может быть опасен из-за сочетания с продуктами распада алкоголя, поскольку он становится гепатотоксичным.

Если нужен анальгетик, специалист рекомендовала выбирать ибупрофен. Она также предостерегла от экстремальных методов — сауны, спортзала и контрастного душа: по её словам, это серьёзный стресс для сердечно-сосудистой системы, которая в период похмелья и так работает на пределе.

