Один шаг до травмпункта: простые приёмы, которые спасут вас в ледяной ловушке

Зима приносит не только красоту, но и опасность — лёд под ногами становится причиной множества травм. В гололёд достаточно одного неловкого шага, чтобы оказаться на земле. По словам хирурга Игоря Клочихина, чаще всего при падении страдают шейка бедра и лучевая кость — это тяжёлые переломы, требующие длительного восстановления. Однако многие повреждения можно предотвратить или облегчить, если знать, как правильно действовать.

Почему падение на льду так опасно

При скольжении человек инстинктивно выставляет руки или поворачивает корпус, чтобы смягчить удар, но это только увеличивает риск перелома. Наиболее уязвимы:

запястье - из-за попытки поймать себя рукой;

бедро - особенно у пожилых людей, когда кости становятся более хрупкими;

позвоночник и голова, если падение происходит назад.

"Наиболее распространённые травмы при падении на льду — это переломы шейки бедра и лучевой кости. Они часто вызывают ограничение подвижности и серьёзные осложнения", — отметил хирург Игорь Клочихин.

Как действовать сразу после падения

Если падение всё же произошло, важно не подниматься резко. Нужно оценить состояние:

если боль резкая, невозможно пошевелить конечностью или опереться на ногу — нельзя двигаться , вызывайте скорую помощь;

если подвижность сохраняется, но есть боль и отёк, можно добраться домой и оказать первую помощь.

Домашная помощь при ушибе

Сделайте соляной компресс:

растворите 1 столовую ложку соли в стакане воды и доведите до кипения;

сложите марлю или бинт в восемь слоёв и смочите раствором;

оберните больное место марлей, сверху — хлопчатобумажной тканью, затем шерстяной;

целлофан использовать нельзя — кожа должна "дышать";

компресс оставляют на ночь.

"Такой раствор помогает остановить внутреннее кровотечение, прекратить лимфорею и уменьшить отёк, который мешает движению сустава", — пояснил Клочихин.

Зафиксируйте сустав эластичным бинтом или мягкой повязкой. Если появилась гематома, используйте гепариновую мазь. В дневное время старайтесь обеспечить покой повреждённой области.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: активно двигаться сразу после падения.

Последствие: усугубление микротравм, растяжение связок и воспаление.

Альтернатива: покой в течение 1-3 суток, постепенная нагрузка только после исчезновения боли.

Ошибка: греть место ушиба сразу.

Последствие: усиление отёка и внутреннего кровоизлияния.

Альтернатива: холодный компресс в первые часы, затем — соляные повязки.

Ошибка: фиксировать сустав слишком туго.

Последствие: нарушается кровоток, усиливается отёк.

Альтернатива: бинт должен быть плотным, но не пережимающим — кожа не должна синеть.

Медицинская помощь: когда она обязательна

Даже если кажется, что травма лёгкая, осмотр специалиста необходим. Некоторые переломы, особенно трещины костей или разрывы связок, проявляются не сразу.

Обратитесь к врачу, если:

боль усиливается в течение суток;

появляется гематома, которая не спадает;

невозможно полноценно двигать суставом;

боль не уходит после трёх дней домашнего лечения.

Иногда для иммобилизации повреждённого участка требуется тутор - лёгкий фиксатор, который можно купить в аптеке. Он обеспечивает покой суставу и ускоряет заживление.

Как снять боль и воспаление

Для уменьшения боли и отёка применяют мазевые средства:

"Вольтарен",

"Диклофенак",

"Ибупрофен".

Мазь наносят 2-3 раза в день, затем сустав фиксируют бинтом. На ночь рекомендуется держать конечность в покое, избегая резких движений.

Профилактика травм в гололёд

Чтобы не попасть в травмпункт зимой, стоит соблюдать несколько простых правил:

выбирайте обувь с нескользящей подошвой (лучше резиновую или с прорезиненными вставками);

избегайте резких движений и спешки на скользких участках;

при ходьбе слегка сгибайте колени - так центр тяжести ниже, а равновесие устойчивее;

по возможности используйте тросы, палки или ледоступы ;

укрепляйте мышцы ног и связки лёгкими упражнениями и растяжкой — сильные мышцы лучше реагируют на потерю равновесия.

А что если падение произошло у пожилого человека?

Пожилым людям особенно важно не пытаться встать самостоятельно. Лучше вызвать скорую помощь, даже если боль кажется умеренной. У них часто происходят скрытые переломы шейки бедра, которые не сразу проявляются болью, но могут привести к инвалидности.

Плюсы и минусы соляного компресса

Плюсы Минусы Снимает воспаление и отёк Не подходит при открытых ранах Уменьшает боль и кровоизлияние Требует длительного контакта (ночь) Дешёв и безопасен Не заменяет медицинского осмотра

Мифы и правда

Миф: если боль не сильная, можно не идти к врачу.

Правда: некоторые переломы проявляются только спустя сутки.

Миф: спиртовые компрессы помогают быстрее.

Правда: спирт усиливает приток крови и может вызвать дополнительный отёк.

Миф: мази полностью заменяют фиксацию.

Правда: без покоя и фиксации сустав заживает дольше и неправильно.

FAQ

Что делать, если после падения болит запястье?

Зафиксировать руку, приложить холод и обратиться к врачу для исключения перелома лучевой кости.

Можно ли применять согревающие мази?

Только спустя 2-3 дня, когда отёк спадёт.

Как долго держать компресс?

Солевой компресс оставляют на ночь, повторяя процедуру 2-3 дня.

Можно ли использовать эластичный бинт постоянно?

Да, но важно снимать его на ночь для восстановления кровообращения.

Сколько времени уходит на восстановление?

При лёгких ушибах — 2-3 дня, при растяжениях — до 10 дней.

Три интересных факта