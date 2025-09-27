Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:51

Один предок на всех голубоглазых: учёные выяснили происхождение самой загадочной мутации человечества

Голубые глаза формируются оптическим эффектом рассеивания света, а не пигментом

Голубые глаза — один из самых загадочных признаков человека. На первый взгляд может показаться, что их цвет обусловлен наличием особого пигмента. Но на деле всё иначе: голубизна глаз формируется не из-за окрашивания, а благодаря оптическому эффекту, схожему с тем, что делает небо голубым.

Почему глаза выглядят голубыми

В радужной оболочке нет голубого пигмента. Единственный пигмент, отвечающий за цвет глаз, — коричневый меланин. Разница в оттенках связана с тем, как свет рассеивается в микроструктурах радужки.

Когда световые лучи попадают в радужную оболочку, короткие волны (синие) рассеиваются сильнее, чем длинные (красные или жёлтые). Это и создаёт иллюзию голубого цвета. Тот же принцип объясняет цвет дневного неба: атмосфера Земли рассеивает именно коротковолновую часть спектра.

Таким образом, глаза кажутся голубыми из-за особенностей взаимодействия света и тканей радужки, а не из-за пигмента.

Генетическая мутация и происхождение голубых глаз

Исследование, опубликованное в 2008 году, показало, что голубой цвет глаз появился в результате специфической мутации в гене OCA2 около 40-50 тысяч лет назад.

Ген OCA2 регулирует выработку меланина, который определяет цвет кожи, волос и глаз. Мутация не полностью "выключила" его, но уменьшила производство меланина в радужной оболочке. В результате радужка потеряла коричневый оттенок, и на первый план вышел эффект рассеивания, создающий голубой цвет.

Учёные выяснили, что у всех голубоглазых людей в мире эта мутация находится в одном и том же месте ДНК. Это значит, что все они происходят от одного общего предка, жившего 40-50 тысяч лет назад.

Для сравнения: рыжие волосы связаны как минимум с восемью различными мутациями, а голубые глаза — только с одной, общей для всех носителей признака.

Эволюционный парадокс

Интересно, что у мутации, приведшей к голубым глазам, не обнаружено явных преимуществ. Вероятно, она стала результатом случайного эволюционного события и закрепилась в популяции благодаря эффекту привлекательности или культурным факторам.

Мифы и правда

  • Миф: голубые глаза содержат "синий пигмент".
    Правда: в радужке есть только коричневый меланин, а цвет возникает из-за рассеивания света.

  • Миф: голубые глаза слабее и хуже защищены.
    Правда: действительно, они более чувствительны к яркому свету из-за меньшего количества меланина, но это не делает зрение хуже.

  • Миф: голубые глаза появились у разных народов независимо.
    Правда: все голубоглазые люди происходят от одного предка.

Исторический контекст

  1. Первые голубоглазые люди появились в Европе около 40-50 тысяч лет назад.

  2. Археогенетика показала, что изначально у всех людей были карие глаза.

  3. Постепенно мутация распространилась, и сегодня голубые глаза встречаются примерно у 8-10% населения Земли.

Три интересных факта

  1. Голубоглазые люди чувствительнее к солнечному свету, но лучше видят в сумерках.

  2. У новорождённых глаза часто выглядят голубыми, потому что меланин ещё не накопился.

  3. Ген, отвечающий за голубые глаза, тесно связан с генами, влияющими на цвет волос и кожи.

