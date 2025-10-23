Один неловкий шаг — и перелом: как незаметно развивается остеопороз и кто в группе риска

Остеопороз называют одной из самых коварных болезней современности. Он развивается незаметно, без боли и ярких симптомов, но в итоге может привести к тяжёлым последствиям — переломам, которые возникают буквально "на ровном месте". В России остеопороз диагностируют у каждой третьей женщины и каждого пятого мужчины старше 50 лет. Об этом рассказала доцент кафедры эндокринологии МОНИКИ Ирина Крюкова в эфире "Радио 1".

"Он не даёт о себе знать, даже если плотность кости уже очень низкая. Зачастую диагноз ставят клинически уже на основании случившегося перелома, а это — осложнённый остеопороз", — пояснила Ирина Крюкова.

Почему остеопороз называют "безмолвной эпидемией"

Болезнь может годами развиваться бессимптомно. В организме постепенно снижается минеральная плотность костей — кальций и фосфор вымываются, костная ткань теряет прочность и становится пористой.

В результате даже незначительное воздействие — например, падение с высоты собственного роста или неловкий поворот корпуса — может привести к перелому.

Чаще всего страдают шейка бедра, позвоночник, лучевая кость и рёбра. Последствия таких переломов особенно опасны у пожилых людей, ведь они долго заживают и ограничивают подвижность, снижая качество жизни.

Кто в группе риска

Женщины в период менопаузы — из-за снижения уровня эстрогенов. Мужчины старше 60 лет — при недостатке тестостерона. Люди с сидячим образом жизни. Пациенты с дефицитом кальция и витамина D. Курильщики и те, кто злоупотребляет алкоголем или кофеином. Люди с хроническими заболеваниями эндокринной системы.

Советы шаг за шагом: как предупредить остеопороз

Питайтесь правильно. Включайте в рацион продукты, богатые кальцием: молочные изделия, брокколи, орехи, рыбу с костями. Следите за витамином D. Он необходим для усвоения кальция. При дефиците — принимайте добавки после консультации врача. Больше двигайтесь. Умеренные физические нагрузки — ходьба, плавание, йога — стимулируют обмен веществ в костях. Откажитесь от вредных привычек. Курение и алкоголь ускоряют потерю кальция. Регулярно проходите обследования. Денситометрия позволяет оценить плотность костей и выявить болезнь на ранней стадии. Пейте достаточно воды. Влага помогает поддерживать метаболизм и работу суставов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: полагать, что остеопороз — только женская проблема.

Последствие: мужчины часто обращаются к врачу слишком поздно.

Альтернатива: мужчинам старше 50 лет также стоит проходить проверку плотности костей.

Ошибка: полагаться на кальций в таблетках без врачебного контроля.

Последствие: избыток минерала может вызвать камни в почках.

Альтернатива: сбалансировать питание и принимать препараты под контролем специалиста.

Ошибка: игнорировать первые признаки — боль в спине, снижение роста, сутулость.

Последствие: болезнь прогрессирует незаметно до перелома.

Альтернатива: обратиться к эндокринологу и пройти денситометрию.

А что если…

А что если диагноз уже поставлен? Главное — не паниковать. Современная медицина предлагает эффективные методы лечения: препараты, замедляющие разрушение костной ткани, и средства, стимулирующие её восстановление.

Комбинация лекарств, правильного питания и физической активности помогает стабилизировать состояние и избежать новых переломов.

Кроме того, в последние годы активно развиваются биотехнологические препараты, воздействующие на остеобласты — клетки, отвечающие за формирование костей. Это даёт надежду даже пациентам с тяжёлой стадией болезни.

Сравнение: нормальная и остеопоротическая кость

Показатель Нормальная кость Кость при остеопорозе Минеральная плотность Высокая Снижена Структура ткани Плотная, равномерная Пористая, с микротрещинами Прочность Устойчива к нагрузкам Легко ломается Восстановление после перелома Быстрое Медленное Основная причина Здоровый метаболизм Нарушение обмена кальция

Плюсы и минусы профилактики остеопороза

Плюсы Минусы Снижение риска переломов Требует дисциплины и регулярности Улучшение общего обмена веществ Не даёт мгновенного эффекта Поддержание подвижности и выносливости Необходим контроль уровня кальция Здоровье суставов и позвоночника Иногда требуется медикаментозная поддержка

FAQ

Как понять, что у меня остеопороз?

На ранней стадии болезнь протекает без симптомов. Позже появляются боли в спине, уменьшение роста, хрупкость ногтей и выпадение зубов.

Как часто нужно проверять плотность костей?

Женщинам после 50 лет и мужчинам после 60 рекомендуется проходить денситометрию раз в два года.

Можно ли полностью вылечить остеопороз?

Нет, но можно замедлить его развитие и значительно снизить риск переломов.

Какие препараты применяют при лечении?

Чаще всего назначают бисфосфонаты, витамин D, кальций, а также гормональные средства при необходимости.

Мифы и правда

Миф: "Остеопороз — неизбежная часть старения".

Правда: болезнь можно предупредить с помощью питания, движения и регулярных обследований.

Миф: "Если ничего не болит, значит, всё в порядке".

Правда: остеопороз долгое время протекает без симптомов.

Миф: "Только женщины болеют остеопорозом".

Правда: мужчины тоже подвержены риску, особенно после 60 лет.

Исторический контекст

Термин "остеопороз" впервые появился в XIX веке, когда врачи начали замечать необычную "пористость" костей у пожилых пациентов. Однако болезнь признали массовой лишь в XX веке, после Второй мировой войны, когда средняя продолжительность жизни значительно увеличилась.

Сегодня остеопороз называют "болезнью цивилизации": малоподвижный образ жизни, стрессы и дефицит витаминов усугубляют её распространение. В России, по данным Минздрава, риск развития заболевания с возрастом сравним с риском сердечно-сосудистых патологий.

Три интересных факта