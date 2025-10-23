Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
3D-имплант из биостекла
3D-имплант из биостекла
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:49

Один неловкий шаг — и перелом: как незаметно развивается остеопороз и кто в группе риска

Остеопороз поражает каждого третьего человека старше 50 лет — доцент Ирина Крюкова

Остеопороз называют одной из самых коварных болезней современности. Он развивается незаметно, без боли и ярких симптомов, но в итоге может привести к тяжёлым последствиям — переломам, которые возникают буквально "на ровном месте". В России остеопороз диагностируют у каждой третьей женщины и каждого пятого мужчины старше 50 лет. Об этом рассказала доцент кафедры эндокринологии МОНИКИ Ирина Крюкова в эфире "Радио 1".

"Он не даёт о себе знать, даже если плотность кости уже очень низкая. Зачастую диагноз ставят клинически уже на основании случившегося перелома, а это — осложнённый остеопороз", — пояснила Ирина Крюкова.

Почему остеопороз называют "безмолвной эпидемией"

Болезнь может годами развиваться бессимптомно. В организме постепенно снижается минеральная плотность костей — кальций и фосфор вымываются, костная ткань теряет прочность и становится пористой.
В результате даже незначительное воздействие — например, падение с высоты собственного роста или неловкий поворот корпуса — может привести к перелому.

Чаще всего страдают шейка бедра, позвоночник, лучевая кость и рёбра. Последствия таких переломов особенно опасны у пожилых людей, ведь они долго заживают и ограничивают подвижность, снижая качество жизни.

Кто в группе риска

  1. Женщины в период менопаузы — из-за снижения уровня эстрогенов.

  2. Мужчины старше 60 лет — при недостатке тестостерона.

  3. Люди с сидячим образом жизни.

  4. Пациенты с дефицитом кальция и витамина D.

  5. Курильщики и те, кто злоупотребляет алкоголем или кофеином.

  6. Люди с хроническими заболеваниями эндокринной системы.

Советы шаг за шагом: как предупредить остеопороз

  1. Питайтесь правильно. Включайте в рацион продукты, богатые кальцием: молочные изделия, брокколи, орехи, рыбу с костями.

  2. Следите за витамином D. Он необходим для усвоения кальция. При дефиците — принимайте добавки после консультации врача.

  3. Больше двигайтесь. Умеренные физические нагрузки — ходьба, плавание, йога — стимулируют обмен веществ в костях.

  4. Откажитесь от вредных привычек. Курение и алкоголь ускоряют потерю кальция.

  5. Регулярно проходите обследования. Денситометрия позволяет оценить плотность костей и выявить болезнь на ранней стадии.

  6. Пейте достаточно воды. Влага помогает поддерживать метаболизм и работу суставов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полагать, что остеопороз — только женская проблема.
    Последствие: мужчины часто обращаются к врачу слишком поздно.
    Альтернатива: мужчинам старше 50 лет также стоит проходить проверку плотности костей.

  • Ошибка: полагаться на кальций в таблетках без врачебного контроля.
    Последствие: избыток минерала может вызвать камни в почках.
    Альтернатива: сбалансировать питание и принимать препараты под контролем специалиста.

  • Ошибка: игнорировать первые признаки — боль в спине, снижение роста, сутулость.
    Последствие: болезнь прогрессирует незаметно до перелома.
    Альтернатива: обратиться к эндокринологу и пройти денситометрию.

А что если…

А что если диагноз уже поставлен? Главное — не паниковать. Современная медицина предлагает эффективные методы лечения: препараты, замедляющие разрушение костной ткани, и средства, стимулирующие её восстановление.
Комбинация лекарств, правильного питания и физической активности помогает стабилизировать состояние и избежать новых переломов.

Кроме того, в последние годы активно развиваются биотехнологические препараты, воздействующие на остеобласты — клетки, отвечающие за формирование костей. Это даёт надежду даже пациентам с тяжёлой стадией болезни.

Сравнение: нормальная и остеопоротическая кость

Показатель Нормальная кость Кость при остеопорозе
Минеральная плотность Высокая Снижена
Структура ткани Плотная, равномерная Пористая, с микротрещинами
Прочность Устойчива к нагрузкам Легко ломается
Восстановление после перелома Быстрое Медленное
Основная причина Здоровый метаболизм Нарушение обмена кальция

Плюсы и минусы профилактики остеопороза

Плюсы Минусы
Снижение риска переломов Требует дисциплины и регулярности
Улучшение общего обмена веществ Не даёт мгновенного эффекта
Поддержание подвижности и выносливости Необходим контроль уровня кальция
Здоровье суставов и позвоночника Иногда требуется медикаментозная поддержка

FAQ

Как понять, что у меня остеопороз?
На ранней стадии болезнь протекает без симптомов. Позже появляются боли в спине, уменьшение роста, хрупкость ногтей и выпадение зубов.

Как часто нужно проверять плотность костей?
Женщинам после 50 лет и мужчинам после 60 рекомендуется проходить денситометрию раз в два года.

Можно ли полностью вылечить остеопороз?
Нет, но можно замедлить его развитие и значительно снизить риск переломов.

Какие препараты применяют при лечении?
Чаще всего назначают бисфосфонаты, витамин D, кальций, а также гормональные средства при необходимости.

Мифы и правда

  • Миф: "Остеопороз — неизбежная часть старения".
    Правда: болезнь можно предупредить с помощью питания, движения и регулярных обследований.

  • Миф: "Если ничего не болит, значит, всё в порядке".
    Правда: остеопороз долгое время протекает без симптомов.

  • Миф: "Только женщины болеют остеопорозом".
    Правда: мужчины тоже подвержены риску, особенно после 60 лет.

Исторический контекст

Термин "остеопороз" впервые появился в XIX веке, когда врачи начали замечать необычную "пористость" костей у пожилых пациентов. Однако болезнь признали массовой лишь в XX веке, после Второй мировой войны, когда средняя продолжительность жизни значительно увеличилась.
Сегодня остеопороз называют "болезнью цивилизации": малоподвижный образ жизни, стрессы и дефицит витаминов усугубляют её распространение. В России, по данным Минздрава, риск развития заболевания с возрастом сравним с риском сердечно-сосудистых патологий.

Три интересных факта

  1. Потеря 10% костной массы увеличивает риск переломов почти в два раза.

  2. Женщины теряют костную плотность особенно быстро в первые пять лет после менопаузы.

  3. Даже короткие прогулки на солнце помогают выработке витамина D, который предотвращает развитие остеопороза.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Диетолог Наталья Денисова: натуральное сало при умеренном употреблении приносит пользу организму сегодня в 14:11
Зимой — ложка сала, а не таблетка: диетологи раскрыли секрет его пользы для сосудов

Почему диетологи считают сало полезным продуктом и как его правильно есть, чтобы укрепить иммунитет и не навредить сосудам — разбираемся вместе с экспертом.

Читать полностью » Кефир с пищевыми волокнами помогает снизить воспаление и укрепить здоровье — данные исследования сегодня в 13:49
Бабушкин кефир против хроники: британские врачи нашли способ усилить его пользу в несколько раз

Учёные нашли простую формулу борьбы с воспалением — сочетание кефира и клетчатки оказалось эффективнее омега-3 и пребиотиков.

Читать полностью » Трихолог Ваджид Али Анвар объяснил, почему горячий душ вызывает пересушивание и выпадение волос сегодня в 13:47
Любите горячий душ? Ваши волосы — нет: дерматологи объяснили, что происходит на коже головы

Почему горячий душ делает волосы ломкими и может привести к их выпадению? Британский трихолог рассказал, как температура воды влияет на кожу головы и микрофлору.

Читать полностью » Обследования после 50 лет помогают мужчинам предотвратить болезни — терапевт Анна Симбирцева сегодня в 12:49
Мужчина за 50 — как мина замедленного действия: какие анализы помогут не пропустить серьёзную болезнь

После 50 лет мужчины чаще сталкиваются с сердечно-сосудистыми и онкологическими болезнями. Рассказываем, какие анализы и обследования помогут сохранить здоровье.

Читать полностью » Нефролог Алексей Резников предупредил об опасности частого приёма обезболивающих сегодня в 12:40
Обезболивающие убирают боль, но не проблему: врачи предупредили о скрытой угрозе для почек

Обезболивающие кажутся безвредными, но при частом применении они способны разрушать почки. Почему даже привычный аспирин может стать опасным — объясняет нефролог.

Читать полностью » В России набирает популярность дуркинг как способ восстановления — психиатр Екатерина Кожадей сегодня в 11:49
Добровольно в дурку: почему молодёжь ложится в психдиспансеры ради отдыха и внутреннего перезапуска

Молодёжь в России выбирает "дуркинг" — добровольный отдых в психдиспансере ради ментального восстановления. Почему это не безумие, а шаг к осознанности?

Читать полностью » Гастроэнтеролог Шон Пестон назвал пять самых полезных ферментированных продуктов для здоровья кишечника сегодня в 11:35
Живые продукты, которые меняют тело: как брожение делает еду лекарством

От кефира до кимчи: пять ферментированных продуктов, которые укрепляют микробиом, снижают воспаление и улучшают самочувствие. Как включить их в рацион правильно?

Читать полностью » Пластическая хирургия помогает женщинам повысить уверенность и привлекательность — профессор Тигран Алексанян сегодня в 10:49
Лишние сантиметры — прочь, сомнения — тоже: как пластическая хирургия спасает самооценку и отношения

Почему женщины решаются на пластические операции ради партнёров и какие процедуры остаются самыми популярными? Эксперты рассказали, где проходит грань между модой и уверенностью.

Читать полностью »

Новости
Технологии
Доля Windows 7 выросла до 22,86% после окончания поддержки Windows 10 — StatCounter
Еда
Пекари назвали оптимальную температуру для дрожжевого теста — 26 °C для обычного и 28 °C для сдобного
УрФО
Овощи подорожали в Свердловской области: огурцы, помидоры и картофель возглавили рост цен
Авто и мото
Кибератака 31 августа остановила производство Jaguar Land Rover на пять недель — The Times
Еда
Повара определили оптимальный способ запекания жаркого в горшочках со свининой и грибами
Еда
Кабачки по-корейски быстрого приготовления сохраняют хрустящую текстуру
Наука
Скорость набора текста может указывать на психическое здоровье — исследование учёных
Дом
Эксперты объяснили, как избавиться от плесени на окнах с помощью подручных средств
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet