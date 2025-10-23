Один неловкий шаг — и перелом: как незаметно развивается остеопороз и кто в группе риска
Остеопороз называют одной из самых коварных болезней современности. Он развивается незаметно, без боли и ярких симптомов, но в итоге может привести к тяжёлым последствиям — переломам, которые возникают буквально "на ровном месте". В России остеопороз диагностируют у каждой третьей женщины и каждого пятого мужчины старше 50 лет. Об этом рассказала доцент кафедры эндокринологии МОНИКИ Ирина Крюкова в эфире "Радио 1".
"Он не даёт о себе знать, даже если плотность кости уже очень низкая. Зачастую диагноз ставят клинически уже на основании случившегося перелома, а это — осложнённый остеопороз", — пояснила Ирина Крюкова.
Почему остеопороз называют "безмолвной эпидемией"
Болезнь может годами развиваться бессимптомно. В организме постепенно снижается минеральная плотность костей — кальций и фосфор вымываются, костная ткань теряет прочность и становится пористой.
В результате даже незначительное воздействие — например, падение с высоты собственного роста или неловкий поворот корпуса — может привести к перелому.
Чаще всего страдают шейка бедра, позвоночник, лучевая кость и рёбра. Последствия таких переломов особенно опасны у пожилых людей, ведь они долго заживают и ограничивают подвижность, снижая качество жизни.
Кто в группе риска
-
Женщины в период менопаузы — из-за снижения уровня эстрогенов.
-
Мужчины старше 60 лет — при недостатке тестостерона.
-
Люди с сидячим образом жизни.
-
Пациенты с дефицитом кальция и витамина D.
-
Курильщики и те, кто злоупотребляет алкоголем или кофеином.
-
Люди с хроническими заболеваниями эндокринной системы.
Советы шаг за шагом: как предупредить остеопороз
-
Питайтесь правильно. Включайте в рацион продукты, богатые кальцием: молочные изделия, брокколи, орехи, рыбу с костями.
-
Следите за витамином D. Он необходим для усвоения кальция. При дефиците — принимайте добавки после консультации врача.
-
Больше двигайтесь. Умеренные физические нагрузки — ходьба, плавание, йога — стимулируют обмен веществ в костях.
-
Откажитесь от вредных привычек. Курение и алкоголь ускоряют потерю кальция.
-
Регулярно проходите обследования. Денситометрия позволяет оценить плотность костей и выявить болезнь на ранней стадии.
-
Пейте достаточно воды. Влага помогает поддерживать метаболизм и работу суставов.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: полагать, что остеопороз — только женская проблема.
Последствие: мужчины часто обращаются к врачу слишком поздно.
Альтернатива: мужчинам старше 50 лет также стоит проходить проверку плотности костей.
-
Ошибка: полагаться на кальций в таблетках без врачебного контроля.
Последствие: избыток минерала может вызвать камни в почках.
Альтернатива: сбалансировать питание и принимать препараты под контролем специалиста.
-
Ошибка: игнорировать первые признаки — боль в спине, снижение роста, сутулость.
Последствие: болезнь прогрессирует незаметно до перелома.
Альтернатива: обратиться к эндокринологу и пройти денситометрию.
А что если…
А что если диагноз уже поставлен? Главное — не паниковать. Современная медицина предлагает эффективные методы лечения: препараты, замедляющие разрушение костной ткани, и средства, стимулирующие её восстановление.
Комбинация лекарств, правильного питания и физической активности помогает стабилизировать состояние и избежать новых переломов.
Кроме того, в последние годы активно развиваются биотехнологические препараты, воздействующие на остеобласты — клетки, отвечающие за формирование костей. Это даёт надежду даже пациентам с тяжёлой стадией болезни.
Сравнение: нормальная и остеопоротическая кость
|Показатель
|Нормальная кость
|Кость при остеопорозе
|Минеральная плотность
|Высокая
|Снижена
|Структура ткани
|Плотная, равномерная
|Пористая, с микротрещинами
|Прочность
|Устойчива к нагрузкам
|Легко ломается
|Восстановление после перелома
|Быстрое
|Медленное
|Основная причина
|Здоровый метаболизм
|Нарушение обмена кальция
Плюсы и минусы профилактики остеопороза
|Плюсы
|Минусы
|Снижение риска переломов
|Требует дисциплины и регулярности
|Улучшение общего обмена веществ
|Не даёт мгновенного эффекта
|Поддержание подвижности и выносливости
|Необходим контроль уровня кальция
|Здоровье суставов и позвоночника
|Иногда требуется медикаментозная поддержка
FAQ
Как понять, что у меня остеопороз?
На ранней стадии болезнь протекает без симптомов. Позже появляются боли в спине, уменьшение роста, хрупкость ногтей и выпадение зубов.
Как часто нужно проверять плотность костей?
Женщинам после 50 лет и мужчинам после 60 рекомендуется проходить денситометрию раз в два года.
Можно ли полностью вылечить остеопороз?
Нет, но можно замедлить его развитие и значительно снизить риск переломов.
Какие препараты применяют при лечении?
Чаще всего назначают бисфосфонаты, витамин D, кальций, а также гормональные средства при необходимости.
Мифы и правда
-
Миф: "Остеопороз — неизбежная часть старения".
Правда: болезнь можно предупредить с помощью питания, движения и регулярных обследований.
-
Миф: "Если ничего не болит, значит, всё в порядке".
Правда: остеопороз долгое время протекает без симптомов.
-
Миф: "Только женщины болеют остеопорозом".
Правда: мужчины тоже подвержены риску, особенно после 60 лет.
Исторический контекст
Термин "остеопороз" впервые появился в XIX веке, когда врачи начали замечать необычную "пористость" костей у пожилых пациентов. Однако болезнь признали массовой лишь в XX веке, после Второй мировой войны, когда средняя продолжительность жизни значительно увеличилась.
Сегодня остеопороз называют "болезнью цивилизации": малоподвижный образ жизни, стрессы и дефицит витаминов усугубляют её распространение. В России, по данным Минздрава, риск развития заболевания с возрастом сравним с риском сердечно-сосудистых патологий.
Три интересных факта
-
Потеря 10% костной массы увеличивает риск переломов почти в два раза.
-
Женщины теряют костную плотность особенно быстро в первые пять лет после менопаузы.
-
Даже короткие прогулки на солнце помогают выработке витамина D, который предотвращает развитие остеопороза.
