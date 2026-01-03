Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Пенсионер считает деньги дома
Пенсионер считает деньги дома
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 5:23

Один дом — и никаких налогов: как пенсионеры могут сэкономить на собственности

Пенсионеры в России могут получить льготы по налогу на имущество — Мельникова

Пенсионеры в России обладают рядом налоговых льгот, которые помогают снизить финансовую нагрузку. Как сообщила РИА Новости сенатор Наталья Мельникова, такие льготы касаются налогов на имущество, земельных и транспортных налогов.

Освобождение от налога на имущество

Статус пенсионера даёт право на освобождение от уплаты налога на имущество, которое включает одну квартиру, жилой дом, гараж, хозпостройку или помещение, используемое как творческая мастерская. Важно отметить, что освобождение применяется только к одному объекту каждого типа — это может быть либо одна квартира, либо один дом.

"Пенсионеры могут не платить налог на следующее имущество: квартира, жилой дом, гараж, хозяйственная постройка, помещение, используемое для творческой мастерской. При этом освобождение от уплаты налога можно получить только по одному объекту каждого вида: на одну квартиру или один дом", — пояснила Мельникова.

Льготы по земельному налогу

Кроме того, пенсионеры могут рассчитывать на льготы по земельному налогу. Согласно информации от Мельниковой, налог можно уменьшить на один земельный участок, который находится в собственности, пользовании или пожизненном наследуемом владении.

"Размер пенсии и возраст заявителя не имеют значения. Если площадь участка составляет 6 соток или меньше, то пенсионер не будет платить налог. Если больше — из налога вычтут базовый размер, рассчитанный на участок 6 соток", — уточнила сенатор.

Льготы по транспортному налогу

Также в некоторых регионах России пенсионеры могут получить льготы по транспортному налогу, однако эти льготы регулируются на уровне субъектов Федерации, и условия могут различаться в зависимости от региона.

"Однако данная категория льгот регулируется каждым субъектом самостоятельно", — добавила Мельникова.

Эти меры направлены на поддержание пенсионеров и сокращение их налоговой нагрузки, предоставляя дополнительные возможности для снижения расходов на имущество и землю.

