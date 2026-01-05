Один день — и граница встала, второй — и всё исчезло: как Маньчжурия пережила наплыв россиян

Очереди из десятков автобусов и ожидание в несколько часов на российско-китайской границе в начале января стали следствием резкого увеличения пассажиропотока. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Генеральное консульство России в Харбине. В дипмиссии уточнили, что задержки на пункте пропуска Маньчжурия возникли по техническим причинам и были связаны с возросшей нагрузкой на пограничную инфраструктуру.

Что произошло на пункте пропуска Маньчжурия

Как пояснили в Генконсульстве, в последние дни на переходе наблюдался заметный рост числа путешественников, что привело к перегрузке и сбоям в работе. По данным представителей властей Маньчжурии, проблема носила технический характер и напрямую была связана с увеличением пассажиропотока. В дипмиссии подчеркнули, что речь идёт о ситуациях, когда возможности пункта пропуска не успевали справляться с количеством транспорта и людей, прибывающих одновременно.

В результате образовались заторы, которые особенно ощутили туристические группы, пересекавшие границу на автобусах. Сообщения о длительном ожидании начали появляться 4 января, когда поток пассажиров оказался максимальным. В этот день ситуация приобрела резонанс из-за масштабов очередей и времени, которое людям приходилось проводить в ожидании проверки.

Показатели пассажиропотока и причины задержек

Генконсульство привело конкретные цифры, подтверждающие рост нагрузки на пункт пропуска. По данным дипмиссии, только 4 января через Маньчжурию проследовали тысячи пассажиров как на въезд, так и на выезд. Именно такой объём пересечений стал одной из ключевых причин того, что движение замедлилось и начались длительные задержки.

"4 января через пункт пропуска проследовало 3178 пассажиров на въезд в КНР и 2716 — на выезд из страны", — добавили в Генконсульстве.

В дипмиссии отметили, что представители местных властей связывают проблемы именно с техническими обстоятельствами на фоне возросшей нагрузки. При этом каких-либо дополнительных факторов в сообщении не приводится. Подчёркивается лишь, что основная причина — резкий рост пассажиропотока, характерный для праздничных дат.

Что рассказывали туристы и как изменилась ситуация

Российские туристы сообщали, что 4 января на границе с Китаем скопилась очередь примерно из 30 автобусов с российскими номерами. Некоторые люди, по их словам, ожидали в очереди более 10 часов. Также туристы утверждали, что транспорт с китайскими гражданами пропускали без проблем, из-за чего ожидание воспринималось особенно остро.

Однако уже на следующий день ситуация изменилась. На 5 января пункт пропуска между Россией и Китаем, как сообщили в Генконсульстве, работает в штатном режиме. В дипмиссии подчеркнули, что задержек нет, а движение через переход восстановилось, что указывает на устранение причин, вызвавших затор накануне.