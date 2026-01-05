Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Визовый контроль
Визовый контроль
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Туризм
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:04

Один день — и граница встала, второй — и всё исчезло: как Маньчжурия пережила наплыв россиян

На пункте Маньчжурия возникли задержки по техническим причинам — Генконсульство РФ

Очереди из десятков автобусов и ожидание в несколько часов на российско-китайской границе в начале января стали следствием резкого увеличения пассажиропотока. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Генеральное консульство России в Харбине. В дипмиссии уточнили, что задержки на пункте пропуска Маньчжурия возникли по техническим причинам и были связаны с возросшей нагрузкой на пограничную инфраструктуру.

Что произошло на пункте пропуска Маньчжурия

Как пояснили в Генконсульстве, в последние дни на переходе наблюдался заметный рост числа путешественников, что привело к перегрузке и сбоям в работе. По данным представителей властей Маньчжурии, проблема носила технический характер и напрямую была связана с увеличением пассажиропотока. В дипмиссии подчеркнули, что речь идёт о ситуациях, когда возможности пункта пропуска не успевали справляться с количеством транспорта и людей, прибывающих одновременно.

В результате образовались заторы, которые особенно ощутили туристические группы, пересекавшие границу на автобусах. Сообщения о длительном ожидании начали появляться 4 января, когда поток пассажиров оказался максимальным. В этот день ситуация приобрела резонанс из-за масштабов очередей и времени, которое людям приходилось проводить в ожидании проверки.

Показатели пассажиропотока и причины задержек

Генконсульство привело конкретные цифры, подтверждающие рост нагрузки на пункт пропуска. По данным дипмиссии, только 4 января через Маньчжурию проследовали тысячи пассажиров как на въезд, так и на выезд. Именно такой объём пересечений стал одной из ключевых причин того, что движение замедлилось и начались длительные задержки.

"4 января через пункт пропуска проследовало 3178 пассажиров на въезд в КНР и 2716 — на выезд из страны", — добавили в Генконсульстве.

В дипмиссии отметили, что представители местных властей связывают проблемы именно с техническими обстоятельствами на фоне возросшей нагрузки. При этом каких-либо дополнительных факторов в сообщении не приводится. Подчёркивается лишь, что основная причина — резкий рост пассажиропотока, характерный для праздничных дат.

Что рассказывали туристы и как изменилась ситуация

Российские туристы сообщали, что 4 января на границе с Китаем скопилась очередь примерно из 30 автобусов с российскими номерами. Некоторые люди, по их словам, ожидали в очереди более 10 часов. Также туристы утверждали, что транспорт с китайскими гражданами пропускали без проблем, из-за чего ожидание воспринималось особенно остро.

Однако уже на следующий день ситуация изменилась. На 5 января пункт пропуска между Россией и Китаем, как сообщили в Генконсульстве, работает в штатном режиме. В дипмиссии подчеркнули, что задержек нет, а движение через переход восстановилось, что указывает на устранение причин, вызвавших затор накануне.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кражи денег у российских туристов участились на курортах — юрист по туризму Косицын 03.01.2026 в 21:37
Деньги исчезают прямо из номера: где российские туристы чаще всего остаются без наличных

Российским туристам всё чаще приходится сталкиваться с кражами за границей. Юрист объяснил, где хранить наличные и что делать при пропаже денег.

Читать полностью » Роспотребнадзор предупредил россиян об опасных инфекциях в тропических странах 03.01.2026 в 21:33
Лёд в напитке и открытая кожа — риск вдвойне: как туристы сами открывают путь инфекциям

Роспотребнадзор предупредил россиян о рисках заражения опасными инфекциями в тропических странах и напомнил о мерах защиты и вакцинации.

Читать полностью » В Таиланде вас встретит не только море, но и запахи, к которым нужно привыкнуть - ТурПром 03.01.2026 в 21:12
Улица без фильтра: неожиданные сюрпризы тайских городов для путешественников

Таиланд манит морем и экзотикой, но первые часы в стране часто ломают ожидания. Запахи, еда и жара становятся неожиданным испытанием для туристов.

Читать полностью » Каппадокия собирает маршрут из шаров, долин для хайкинга и парапланов — Euronews 03.01.2026 в 17:58
Посмотрел, где в Европе будет культурный прорыв в 2026 — и один город неожиданно стал главным сюрпризом

В 2026 году Европа подготовила сюрпризы: от уникальных городских событий до уединённых пляжей. Откройте для себя новые направления и впечатления.

Читать полностью » Туристы из России могут оставаться на острове Маргарита — Shot 03.01.2026 в 15:41
Остров Маргарита оказался в центре тревожных сообщений: данные о российских туристах уточняются

На фоне авиаударов США по Венесуэле выясняется, остаются ли россияне на острове Маргарита и кто мог отправлять туда туристов.

Читать полностью » Рейс Каракас — Москва на 5 января отменили и туристы остались в Венесуэле — SHOT 03.01.2026 в 15:41
Туристы остались без вылета, а поездка — без гарантий: отмена рейса в Венесуэлу вызвала волну жалоб

Отмена рейса из Каракаса в Москву оставила десятки россиян в Венесуэле. А тем, кто должен был вылететь 5 января, не возвращают деньги.

Читать полностью » Турист из России умер на подъёме к храму Тхам Та Пан в Таиланде — ТАСС 03.01.2026 в 15:41
Жара ударила раньше медиков: российский турист умер по пути к популярному храму в Таиланде

Российский турист умер во время подъёма к храму в Таиланде: мужчине стало плохо на маршруте, а медики успели лишь констатировать смерть.

Читать полностью » Аэропорт Сочи задержал прилёт рейсов из Москвы и ещё семи городов — ТАСС 03.01.2026 в 15:41
Штормовое предупреждение превращает отпуск в ожидание: рейсы в Сочи и из Сочи уходят в переносы

В Сочи задержаны 16 рейсов, а юг России остаётся под ударом непогоды: штормовое предупреждение и сильный ветер влияют на авиацию.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Малинникова выделила беременных и детей как группы риска гонконгского гриппа — РИА Новости
ДФО
ДВФУ разработал тест для экспресс-диагностики рака на морских ферментах — ТАСС
Мир
Трамп назвал Маска хорошим парнем и отметил его лучшие побуждения — РИА Новости
Общество
ЦБ сообщил о замедлении роста реальных окладов в России в 2025 году — РИА Новости
Россия
В 2025 году суды РФ вынесли рекордные 100 пожизненных приговоров — ТАСС
Авто и мото
Новосибирская область стала лидером по стоимости ОСАГО в 2025 году — данные "Сравни"
Россия
В России планируют ввести льготные тарифы на такси для многодетных семей — ТАСС
Мир
Действия США в Венесуэле указывают на формирование нового мирового порядка — Bloomberg
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet