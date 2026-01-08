Один час без движения — и риск растёт: привычка, которая незаметно приближает тромбоэмболию

Пока человек молод, кажется, что инфаркты и инсульты — история "про пожилых" и точно не про него. Но статистика и практика врачей говорят обратное: сердечно-сосудистые катастрофы заметно "помолодели", и риски накапливаются задолго до зрелого возраста. Об этом сообщает aif.ru, публикуя рекомендации эндоваскулярного хирурга, заведующего отделением рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения, кандидата медицинских наук Ашота Григорьяна.

Почему профилактика не работает "по волшебству"

Многие ждут от профилактики быстрых и простых решений — "выпил", "съел", "прошёл курс", и можно забыть о проблеме. Но в реальности эффективные меры выглядят скучно, требуют дисциплины и регулярности. Именно это часто становится причиной, почему люди откладывают заботу о здоровье, пока не сталкиваются с тревожными симптомами.

Врач подчёркивает: сердечно-сосудистые проблемы не ограничиваются только сердцем. Риски касаются и сосудов, которые напрямую участвуют в кровоснабжении, и магистральных артерий и вен, по которым кровь уходит от сердца и возвращается к нему. Значит, и профилактика должна быть адресной — с учётом того, где именно возможна угроза.

Диспансеризация: необходимый минимум, но не "щит на год"

Самое базовое правило, по словам эксперта, — своевременная диспансеризация. Для каждой возрастной и гендерной группы существует перечень анализов и обследований, который помогает не пропустить первые признаки проблем. Особенно это важно для тех, кто работает в ночные смены или на производствах с факторами риска: периодические осмотры в таких случаях проводят в подведомственных поликлиниках, и игнорировать их не стоит.

Но ежегодной проверки недостаточно. Между осмотрами остаётся большая часть года, и именно в этот период формируются привычки, которые либо защищают сосуды, либо ускоряют развитие заболеваний. Поэтому после чек-апа важно оценить личные факторы риска и понять, какие именно меры профилактики подходят конкретному человеку.

Как снизить риск тромбов при сидячей работе и в поездках

Среди факторов риска врач выделяет малоподвижный образ жизни и работу, при которой приходится долго сидеть или стоять. К этой же группе он относит ситуации, когда человек регулярно носит обувь на высоком каблуке. Всё это повышает вероятность образования тромбов в венах нижних конечностей, а опасность начинается тогда, когда тромб перестаёт быть "прикреплённым" и начинает перемещаться по кровотоку.

Профилактика в этом случае связана с устранением условий, при которых кровь застаивается. Если предстоит длительный перелёт или много часов в кресле, врач советует помнить о положении подколенной вены, которая может пережиматься и замедлять отток крови. В дороге и при сидячей работе важно каждый час вставать и прогуливаться, а если это невозможно — попеременно напрягать икроножные мышцы.

