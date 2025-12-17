Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:44

Один банк исчезает, другой растёт: как клиенты Почта Банка массово меняют вывеску

Более миллиона клиентов Почта Банка перешли на обслуживание в ВТБ — SHOT

Процесс объединения Почта Банка и ВТБ перешёл в практическую фазу: первый миллион клиентов уже сменил банк обслуживания. Массовый переход проходит без сбоев и не требует сложных действий со стороны пользователей. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Массовый переход клиентов

Как уточняется, интеграция двух банковских структур идёт в активном режиме. Уже более миллиона клиентов Почта Банка оформили переход на обслуживание в ВТБ. Для этого предусмотрено сразу несколько удобных каналов — как офлайн, так и онлайн.

Оформить переход можно в почтовых отделениях, где ранее работали сервисы Почта Банка, а также дистанционно — через интернет-банк или мобильное приложение. Процедура занимает всего несколько минут и не требует дополнительных визитов или сбора документов.

Как проходит интеграция

Объединение банковских сервисов направлено на то, чтобы клиенты максимально комфортно перешли на новую платформу без потери доступа к счетам и привычным услугам. Все основные операции — карты, счета, переводы — продолжают работать в штатном режиме.

По информации SHOT, процесс выстроен так, чтобы минимизировать стресс для клиентов и избежать технических накладок. Именно на этом делается акцент в текущей фазе интеграции.

Реакция клиентов и публичный фон

Ход объединения привлёк внимание не только финансового сообщества, но и пользователей соцсетей. Известный блогер с юмором рассказал о своём опыте перехода, подчеркнув, что процедура прошла спокойно и без лишних нервов.

Такой публичный фон, как отмечают наблюдатели, помогает снизить опасения клиентов и сформировать более доверительное отношение к процессу слияния. В ВТБ рассчитывают, что темпы перехода сохранятся и в дальнейшем.

Что дальше

Ожидается, что число клиентов, перешедших из Почта Банка в ВТБ, продолжит расти. Интеграция банковских сервисов рассматривается как один из ключевых этапов консолидации розничного бизнеса, с упором на цифровые каналы и упрощение клиентского пути.

По мере завершения перехода клиентам будут доступны расширенные возможности экосистемы ВТБ, включая дополнительные финансовые продукты и сервисы.

