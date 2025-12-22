Одежды больше, радости меньше: почему быстрая мода не экономит, а разрушает
"Быстрая мода" засоряет планету, не приносит экономии и формирует у людей привычку покупать ненужные вещи, считает дизайнер, художник-модельер, стилист Оксана Ярмольник. О том, почему постоянные покупки недорогой одежды считаются неэкологичными и как избежать их избежать, специалист рассказала в беседе с NewsInfo.
"Быстрая мода", или массовое производство и частая смена одежды потребителями одежды, приводит к перепроизводству, падению её качества и накоплению невостребованных вещей, которые в итоге оказываются на свалках или в окружающей среде. По ее словам, магазины заполнены однотипными моделями из одинаковых материалов, а сама логика постоянной смены одежды не подкреплена реальной необходимостью.
"Поражаюсь и удивляюсь тому, куда вся нереализованная продукция уходит? Я недавно была в торговом в центре, дикое количество магазинов с такой ширпотребной одеждой. У всех разные марки, а модели одинаковые", — отметила она.
Специалист подчеркнула, что "быстрая мода" не дает ожидаемого удовольствия и не формирует осознанный стиль, а лишь заставляет людей тратить деньги на вещи, которые быстро теряют вид и ценность.
"Это развращает людей. Экономии в этом никакой нет, потому что всй это выбрасывается. Я не понимаю, для чего нужно так часто менять вещи, это не приносит удовольствия. Когда ты о чем-то мечтаешь, о какой-то вещи, у тебя есть свой определенный стиль, ты хочешь дорогую, качественную вещь, которая на тебе прекрасно сидит, которая делает твой образ то, конечно же, не будешь покупать ерунду", — сказала Ярмольник.
По ее мнению, альтернативой бездумным покупкам большого количества вещей может стать базовый гардероб.
"Можно из пятнадцати-двадцати вещей делать невероятные варианты разнообразные. И какое количество невероятной композиций разнообразных, неповторяющихся, можно составить, всё можно смешивать, всё компоновать, распределять и расставлять, какое количество вариантов. Для того, чтобы каждый день выглядеть по-разному необязательно иметь сто пар обуви, сто пальто и туфель, достаточно иметь базовую коллекцию, сочетая вещи между собой, создавать разнообразные образы без постоянных покупок", — посоветовала стилист.
Модельер напомнила, что неразумное потребление негативно влияет на экологию.
"Ты заполонил свой гардероб ненужными вещами, ты поддержал "быструю моду". Никому радости от этого нет, кроме тех людей, которые занимаются производством этой дешёвой одежды. Может быть когда-нибудь об этом все задумаются, увидев горы невостребованной "одежды", острова мусора, которые плавают в океане, тонны на свалках всякого мусора, который мы выбрасываем ежедневно", — отметила дизайнер.
