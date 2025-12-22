Одежды больше, радости меньше: почему быстрая мода не экономит, а разрушает

"Быстрая мода" засоряет планету, не приносит экономии и формирует у людей привычку покупать ненужные вещи, считает дизайнер, художник-модельер, стилист Оксана Ярмольник. О том, почему постоянные покупки недорогой одежды считаются неэкологичными и как избежать их избежать, специалист рассказала в беседе с NewsInfo.

"Быстрая мода", или массовое производство и частая смена одежды потребителями одежды, приводит к перепроизводству, падению её качества и накоплению невостребованных вещей, которые в итоге оказываются на свалках или в окружающей среде. По ее словам, магазины заполнены однотипными моделями из одинаковых материалов, а сама логика постоянной смены одежды не подкреплена реальной необходимостью.

"Поражаюсь и удивляюсь тому, куда вся нереализованная продукция уходит? Я недавно была в торговом в центре, дикое количество магазинов с такой ширпотребной одеждой. У всех разные марки, а модели одинаковые", — отметила она.

Специалист подчеркнула, что "быстрая мода" не дает ожидаемого удовольствия и не формирует осознанный стиль, а лишь заставляет людей тратить деньги на вещи, которые быстро теряют вид и ценность.

"Это развращает людей. Экономии в этом никакой нет, потому что всй это выбрасывается. Я не понимаю, для чего нужно так часто менять вещи, это не приносит удовольствия. Когда ты о чем-то мечтаешь, о какой-то вещи, у тебя есть свой определенный стиль, ты хочешь дорогую, качественную вещь, которая на тебе прекрасно сидит, которая делает твой образ то, конечно же, не будешь покупать ерунду", — сказала Ярмольник.

По ее мнению, альтернативой бездумным покупкам большого количества вещей может стать базовый гардероб.

"Можно из пятнадцати-двадцати вещей делать невероятные варианты разнообразные. И какое количество невероятной композиций разнообразных, неповторяющихся, можно составить, всё можно смешивать, всё компоновать, распределять и расставлять, какое количество вариантов. Для того, чтобы каждый день выглядеть по-разному необязательно иметь сто пар обуви, сто пальто и туфель, достаточно иметь базовую коллекцию, сочетая вещи между собой, создавать разнообразные образы без постоянных покупок", — посоветовала стилист.

Модельер напомнила, что неразумное потребление негативно влияет на экологию.