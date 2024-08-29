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Взрыв в Одесской области на фоне объявленной воздушной тревоги
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В Одесской области на фоне сирены воздушной тревоги произошел взрыв

Взрыв в Одесской области на фоне объявленной воздушной тревоги

В четверг в Одесской области произошел взрыв при объявленной воздушной тревоге, информирует украинский телеканал "Новости.LIVE".

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в данный момент в Одесской области действует воздушная тревога.

Телеканал через свой Telegram-канал сообщил о взрыве, произошедшем в регионе.

Фото: www. flickr. com/President Of Ukraine (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

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