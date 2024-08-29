В Одесской области на фоне сирены воздушной тревоги произошел взрыв

В четверг в Одесской области произошел взрыв при объявленной воздушной тревоге, информирует украинский телеканал "Новости.LIVE".
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в данный момент в Одесской области действует воздушная тревога.
Телеканал через свой Telegram-канал сообщил о взрыве, произошедшем в регионе.
Фото: www. flickr. com/President Of Ukraine (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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