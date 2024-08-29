В Одессе прогремел взрыв на фоне объявленной по городу воздушной тревоги

В четверг в Одессе раздался взрыв в момент, когда по всему городу была объявлена воздушная тревога, как информирует украинское издание "Зеркало недели".
В Telegram-канале издания было отмечено, что жители Одессы сообщили о взрыве через местные социальные сети.
По информации, предоставленной цифровой картой Министерства цифровой трансформации Украины, на 20:23 по московскому времени сигнал тревоги был активен в Одесской, Николаевской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях.
Начиная с 10 октября 2022 года, после террористического акта на Крымском мосту, который, по мнению российских официальных лиц, был организован украинскими спецслужбами, Вооруженные силы РФ приступили к нанесению ударов по критически важным объектам инфраструктуры на Украине.
Эти удары направлены на энергетические системы, оборонную промышленность, а также центры военного командования и коммуникаций по всей стране. С того времени воздушные тревоги стали регулярным явлением в различных регионах Украины, иногда охватывая всю территорию.
Фото: www. facebook*/Main Directorate of the State Emergency Service of Ukraine in Kharkiv Oblast (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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