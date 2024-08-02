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Кипер: в Одессе не место улицам в честь людей, которые сотрудничали с КГБ
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Скандал в Одессе: глава военной администрации требует убрать советские имена с улиц

Кипер: в Одессе не место улицам в честь людей, которые сотрудничали с КГБ

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер высказал мнение о том, что в Одессе не должно быть улиц, названных в честь людей, которые поддерживали Советский Союз.

Эту информацию он сообщил через свой Telegram-канал.

Кипер отметил, что в нынешних условиях города недопустимо сохранять имена улиц в честь тех, кто "получал награды из рук Путина", сотрудничал с КГБ или прославлял Советский Союз.

Он также подчеркнул, что Одесса остаётся украинским городом, который был построен и развивался усилиями украинцев.

Фото: commons.wikimedia.org/ЯдвигаВереск(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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