Салон в новой Skoda Elroq будет выполнен из пластиковых бутылок, одежды и рыболовных сетей

Чешская компания Skoda представила интерьер своего нового кроссовера Skoda Elroq. На изображении можно увидеть переднее кресло, центральную консоль, мультимедийный дисплей, приборную панель, беспроводную зарядку и селектор трансмиссии, выполненный в виде тумблера.
В отделке салона использованы материалы, полученные из переработанных пластиковых бутылок, одежды и рыболовных сетей. Skoda Elroq станет первым автомобилем бренда, выполненным в новом фирменном стиле дизайна под названием Modern Solid.
Представители компании заявили, что минималистичный дизайн модели сочетает в себе надёжность, функциональность и подлинность, создавая ощущение безопасности и мощи.
Skoda Elroq будет построен на модульной платформе MEB, разработанной концерном Volkswagen. Она будет использоваться также для моделей Enyaq и Enyaq Coupe.
Автомобиль будет выделяться узкими светодиодными фарами, уникальной решёткой радиатора и крупными колёсами. Официальная премьера новинки запланирована на осень 2024 года.
Фото: From Wikimedia Commons/ Alexander Migl (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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