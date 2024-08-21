Салон в новой Skoda Elroq будет выполнен из пластиковых бутылок, одежды и рыболовных сетей

Салон в новой Skoda Elroq будет производиться из переработанного мусора

Чешская компания Skoda представила интерьер своего нового кроссовера Skoda Elroq. На изображении можно увидеть переднее кресло, центральную консоль, мультимедийный дисплей, приборную панель, беспроводную зарядку и селектор трансмиссии, выполненный в виде тумблера.

В отделке салона использованы материалы, полученные из переработанных пластиковых бутылок, одежды и рыболовных сетей. Skoda Elroq станет первым автомобилем бренда, выполненным в новом фирменном стиле дизайна под названием Modern Solid.

Представители компании заявили, что минималистичный дизайн модели сочетает в себе надёжность, функциональность и подлинность, создавая ощущение безопасности и мощи.

Skoda Elroq будет построен на модульной платформе MEB, разработанной концерном Volkswagen. Она будет использоваться также для моделей Enyaq и Enyaq Coupe.

Автомобиль будет выделяться узкими светодиодными фарами, уникальной решёткой радиатора и крупными колёсами. Официальная премьера новинки запланирована на осень 2024 года.

Фото: From Wikimedia Commons/ Alexander Migl (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)