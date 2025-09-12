Лучший способ удивить гостей: салат с осьминогами и картофелем за 50 минут

Представьте себе: яркий блюдо из Средиземноморья, где нежные осьминоги встречаются с хрустящим картофелем. Этот салат не просто еда — он как путешествие по итальянским улочкам, полное вкуса и красоты. Готовы удивить гостей? Давайте приготовим его вместе!

Ингредиенты

Осьминоги мелкие: 400 г

Листья салата: 250 г

Картофель: 200 г

Помидоры небольшие (или черри): 200 г

Чесночный порошок: 0,25 ч. л.

Смесь трав (например, прованские): 0,25 ч. л. (около 1 г)

Растительное масло (для жарки): 2 ст. л.

Оливковое масло: 80 мл

Белый винный уксус: 2 ст. л.

Зернистая горчица: 2 ч. л.

Соль: щепотка (около 0,3 г)

Пошаговое приготовление

Очистите картофель и отварите целиком до готовности (чтобы не разварился — зависит от сорта и плиты). Охладите, очистите и нарежьте кубиками. Разморозьте осьминогов, выложите в миску. Добавьте растительное масло, чесночный порошок и травы. Перемешайте. Можно добавить свои специи.

Разогрейте сковороду на среднем огне. Выложите осьминогов с маринадом, жарьте 3 минуты, помешивая. Посолите в конце (если соль не в травах). Обсушите. Помидоры вымойте, обсушите и нарежьте дольками. Салат промойте, обсушите и порвите руками.

В миске смешайте оливковое масло, уксус, горчицу и соль. Взбейте вилкой до однородности. (Горчицу можно заменить пастообразной, уксус — яблочным.) В миске соедините обжаренных осьминогов, картофель и помидоры. Полейте заправкой, перемешайте. Выложите на тарелку с листьями салата.