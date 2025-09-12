Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Салат с морепродуктами и зеленью
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 14:11

Лучший способ удивить гостей: салат с осьминогами и картофелем за 50 минут

Традиционный салат с осьминогами и картофелем готовится из свежих ингредиентов

Представьте себе: яркий блюдо из Средиземноморья, где нежные осьминоги встречаются с хрустящим картофелем. Этот салат не просто еда — он как путешествие по итальянским улочкам, полное вкуса и красоты. Готовы удивить гостей? Давайте приготовим его вместе!

Ингредиенты

  • Осьминоги мелкие: 400 г
  • Листья салата: 250 г
  • Картофель: 200 г
  • Помидоры небольшие (или черри): 200 г
  • Чесночный порошок: 0,25 ч. л.
  • Смесь трав (например, прованские): 0,25 ч. л. (около 1 г)
  • Растительное масло (для жарки): 2 ст. л.
  • Оливковое масло: 80 мл
  • Белый винный уксус: 2 ст. л.
  • Зернистая горчица: 2 ч. л.
  • Соль: щепотка (около 0,3 г)

Пошаговое приготовление

Очистите картофель и отварите целиком до готовности (чтобы не разварился — зависит от сорта и плиты). Охладите, очистите и нарежьте кубиками. Разморозьте осьминогов, выложите в миску. Добавьте растительное масло, чесночный порошок и травы. Перемешайте. Можно добавить свои специи.

Разогрейте сковороду на среднем огне. Выложите осьминогов с маринадом, жарьте 3 минуты, помешивая. Посолите в конце (если соль не в травах). Обсушите. Помидоры вымойте, обсушите и нарежьте дольками. Салат промойте, обсушите и порвите руками.

В миске смешайте оливковое масло, уксус, горчицу и соль. Взбейте вилкой до однородности. (Горчицу можно заменить пастообразной, уксус — яблочным.) В миске соедините обжаренных осьминогов, картофель и помидоры. Полейте заправкой, перемешайте. Выложите на тарелку с листьями салата.

