Гигантский тихоокеанский осьминог
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 21:01

Если бы у вас было восемь рук: вы всё равно не справились бы так, как осьминог

Осьминоги используют передние щупальца для манипуляций в 64% случаев

Осьминог — одно из самых загадочных существ океана. Его тело почти полностью состоит из щупалец с присосками, которые могут двигаться независимо друг от друга. Каждое щупальце содержит собственные нервные окончания и способно выполнять действия, не дожидаясь "команды" мозга. Долгое время оставалось тайной, как это существо управляет таким количеством полуавтономных конечностей.

Исследование морских биологов из Флоридского Атлантического университета и Морской биологической лаборатории в Вудс-Хоуле (США), опубликованное в Scientific Reports, показало, что хаос в движениях осьминога на самом деле подчиняется определённой системе.

"Ловкость" восьмирукого

Учёные установили подводные камеры и наблюдали за 25 дикими осьминогами трёх видов (Octopus vulgaris, O. insularis, O. americanus) в Карибском море и Атлантическом океане. Съёмки велись в течение почти десяти лет, с 2007 по 2015 год.

Осьминоги обитали в разных местах:

  • среди ракушника,

  • в зарослях морской травы,

  • на коралловых рифах,

  • на открытых песчаных участках.

Такой широкий выбор естественных условий позволил исследователям составить наиболее полное представление о том, как щупальца используются в повседневной жизни.

Всего было зафиксировано 3907 эпизодов движений конечностей.

Результаты анализа

  • Осьминоги могут использовать любую руку для любой задачи — их конечности не специализированы строго по функциям.

  • Однако передние четыре щупальца (расположенные ближе к "голове") задействуются чаще. На них приходилось 64% действий.

  • Задние конечности использовались реже — около 36% случаев.

Разделение функций

Конечности Основные задачи Примеры
Передние (4) Исследование, захват, манипуляции Заглянуть в щель, схватить добычу, изучить предмет
Задние (4) Передвижение, опора Перекатывание по дну, "ходьба на ходулях"

Это напоминает разницу между нашими руками и ногами: руки чаще манипулируют предметами, ноги обеспечивают движение.

Уникальные особенности

  • Амбидекстрия. В отличие от людей, осьминоги не предпочитают "левую" или "правую" конечность.

  • Парная координация. Если требовалось движение сразу двух щупалец, чаще всего использовались симметричные пары (например, левая и правая передняя).

  • Универсальность. Любая конечность могла справиться с задачей, хотя передние применялись чаще.

"Все восемь рук способны выполнять почти любые действия и деформации, что демонстрирует исключительную гибкость и координацию", — отмечает команда под руководством Челси Беннис.

Советы шаг за шагом: как исследуют движения осьминогов

  1. Ставят камеры в естественной среде обитания.

  2. Фиксируют поведение животных на протяжении длительного времени.

  3. Классифицируют каждое движение конечностей.

  4. Составляют каталог действий (исследование, захват, движение и др.).

  5. Сравнивают частоту использования разных рук.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что щупальца работают хаотично.
    Последствие: недооценка координации и "интеллекта" конечностей.
    Альтернатива: рассматривать каждое щупальце как часть общей системы.

  • Ошибка: переносить на осьминогов человеческое разделение "рука-нога".
    Последствие: упрощённое понимание их моторики.
    Альтернатива: анализировать их уникальную модель "универсальных конечностей".

А что если…

А что если технологии будущего будут скопированы с осьминогов? Представьте роботов с мягкими "руками-щупальцами", каждая из которых может действовать независимо. Это откроет новые возможности в медицине, подводных исследованиях и спасательных операциях.

Плюсы и минусы "восьмирукой" системы

Плюсы Минусы
Высокая адаптивность Сложность нейронной координации
Возможность многозадачности Уязвимость при травме конечностей
Отсутствие строгой специализации Большие энергозатраты на управление

FAQ

Все ли осьминоги одинаково используют передние и задние конечности?
Да, тенденция общая, но индивидуальные различия существуют.

Есть ли у осьминогов "ведущая рука"?
Нет. Они амбидекстры, но чаще действуют передними щупальцами.

Зачем осьминогу такая система?
Это повышает шансы на выживание: он одновременно может перемещаться и исследовать окружение.

Мифы и правда

  • Миф: осьминог управляет руками как марионеткой из мозга.
    Правда: каждая конечность обладает собственным "локальным интеллектом".

  • Миф: осьминоги используют щупальца случайно.
    Правда: есть статистически подтверждённые предпочтения.

3 интересных факта

  1. У осьминога больше нервных клеток в щупальцах, чем в мозге.

  2. Каждая рука может принимать решения автономно, но при этом синхронизироваться с другими.

  3. Осьминог способен потерять конечность и со временем отрастить новую.

Исторический контекст

  • XIX век: первые описания моторики осьминогов в работах натуралистов.

  • XX век: установлено, что щупальца обладают собственными нервными центрами.

  • XXI век: исследования с видеофиксацией показали статистику движений и предпочтений конечностей.

