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Строительство обсерватории в Китае
Строительство обсерватории в Китае
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 17:14

Октябрь заставит чаще смотреть в небо: метеорные потоки покажут то, что легко пропустить из окна

Октябрь станет временем активной подготовки для любителей астрономии, так как осенний период богат на метеорные потоки, рассказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт. В беседе с NewsInfo эксперт пояснил, что интенсивность небесных явлений после летнего пика сохраняется, а современные технологии позволяют наблюдать за ними даже непрофессионалам.

Ранее сообщалось, что октябрь обеспечит лучшие условия в году для наблюдения за Сатурном. В этот же период охотники за небесными телами смогут увидеть метеоры Дракониды и быстрые Ориониды, представляющие собой шлейф знаменитой кометы Галлея, а также яркие Тауриды. Завершится месяц прохождением Луны на фоне звездного скопления Плеяды, что будет отчетливо видно через оптические приборы.

Механизм возникновения звездопадов связан с движением Земли через шлейфы, оставленные кометами. Когда планета пересекает такое пылевое кольцо, мелкие частицы на огромной скорости входят в атмосферу. Для успешного созерцания процесса важно знать главные правила наблюдения, которые помогают минимизировать влияние внешней среды.

"Это тот период, когда Земля проходит сквозь след кометы. Комета пролетела, но после нее остается след в виде кольца. Кольцо состоит из мелких пылинок, песчинок, песчинки попадают в атмосферу и сгорают. Это и есть звездопад", — пояснил Эйсмонт.

Специалист отметил, что летние потоки, такие как Персеиды, обычно более массовые и могут выдавать до двухсот объектов в час. Осенью плотность может быть ниже, однако это не делает зрелище менее эффектным. При этом важно учитывать погодные условия и уровень светового загрязнения.

Городская засветка часто скрывает слабые метеоры, поэтому эксперты рекомендуют выезжать на открытую местность. В некоторых случаях яркие планеты могут мешать обзору, но опытные любители заранее выбирают оптимальные точки.

"Нужно специально готовиться, неподготовленный человек не всегда может это увидеть. Профессионалы заранее готовятся, готовят инструменты, телескоп. Знают куда смотреть, в какое время", — добавил специалист.

Помимо метеорных потоков, этот год запомнился уникальным выравниванием небесных тел. Астрономы фиксировали парад планет, в котором участвовало большинство объектов Солнечной системы. Хотя увидеть всю цепочку невооруженным глазом сложно, развитие доступной оптики создало настоящий потребительский бум в этой сфере.

Даже любительские снимки на смартфоны через линзы телескопов сегодня демонстрируют высокую детализацию. Подобный технологический прогресс позволяет фиксировать даже редкие солнечные затмения и транзиты с высокой точностью.

Проверено экспертом: эксперт в области астрономии Алексей Морозов, эксперт в области астрономии Наталья Орлова

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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