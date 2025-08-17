От пергамента к цифре: как оживают архивы сибирских губернаторов

В Сибирском федеральном университете (СФУ) реализуется масштабный проект по переводу в цифровой формат уникальных исторических документов XVIII-XIX веков. Специалисты работают с архивами Енисейской губернии, которая существовала в 1822–1925 годах на территории современного Красноярского края и Хакасии.

Под руководством Марины Лаптевой, заведующей кафедрой информационных технологий в креативных и культурных индустриях, научная команда уже обработала 42 губернаторских отчета из 81 сохранившегося. Эти документы, датированные 1823-1915 годами, содержат ценную информацию об управленческих практиках, экономике и социальной жизни Сибири в дореволюционный период.

Проект сталкивается с серьезными вызовами: помимо поиска уцелевших экземпляров, исследователям приходится расшифровывать тексты с устаревшей орфографией и символами, вышедшими из употребления. Тем не менее, работа продолжается — каждый оцифрованный документ проходит тщательную обработку, включая распознавание текста и адаптацию для современных исследователей.

Инициатива СФУ не только сохраняет хрупкое историческое наследие, но и создает принципиально новый цифровой ресурс. В перспективе база данных станет доступна ученым всего мира, открывая возможности для сравнительных исследований регионального управления в Российской империи.

Этот проект продолжает традицию сибирских университетов по работе с историческими документами — ранее в регионе уже успешно оцифровывали архивы коренных народов Севера и материалы первых сибирских экспедиций.