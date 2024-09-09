The Sun: ношение очков и слуховые аппараты на 19% снижают риск развития деменции

Согласно данным The Sun, ученые утверждают, что ношение очков у людей с плохим зрением может уменьшить вероятность развития деменции на 19 процентов.

В статье подчеркивается важность ношения очков и слуховых аппаратов для людей с нарушениями зрения и слуха, так как это имеет ключевое значение не только для улучшения их жизни, но и для снижения риска развития слабоумия.

Исследователь Джейсон Смит разъяснил, что при нарушении работы органов чувств организм направляет все ресурсы на зрение и слух, снижая при этом нагрузку на мозг, что уменьшает поток информации и усугубляет симптомы дегенеративных заболеваний.

В работе также отмечено, что более 90 процентов проблем со зрением можно предотвратить или исправить с помощью очков, контактных линз, медикаментов и хирургических вмешательств.

Ранее эксперты выяснили симптомы деменции при управлении автомобилем. Обычно в таких случаях водителю сложно установить расстояние между предметами и определить цвет объектов.

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