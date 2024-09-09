The Sun: ношение очков и слуховые аппараты на 19% снижают риск развития деменции

Согласно данным The Sun, ученые утверждают, что ношение очков у людей с плохим зрением может уменьшить вероятность развития деменции на 19 процентов.
В статье подчеркивается важность ношения очков и слуховых аппаратов для людей с нарушениями зрения и слуха, так как это имеет ключевое значение не только для улучшения их жизни, но и для снижения риска развития слабоумия.
Исследователь Джейсон Смит разъяснил, что при нарушении работы органов чувств организм направляет все ресурсы на зрение и слух, снижая при этом нагрузку на мозг, что уменьшает поток информации и усугубляет симптомы дегенеративных заболеваний.
В работе также отмечено, что более 90 процентов проблем со зрением можно предотвратить или исправить с помощью очков, контактных линз, медикаментов и хирургических вмешательств.
Ранее эксперты выяснили симптомы деменции при управлении автомобилем. Обычно в таких случаях водителю сложно установить расстояние между предметами и определить цвет объектов.
Фото: Freepik.com
Лавров заявил, что Россия пытается предотвратить большую войну на Ближнем Востоке
На Ближнем Востоке вновь возникла угроза крупной региональной войны, и Россия прилагает усилия, чтобы этого не допустить, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, передает РИА Новости.
RS: Макрон назначением Барнье премьером поставил помощь Украине под угрозу
Решение президента Франции Эммануэля Макрона назначить премьер-министром страны экс-еврокомиссара Мишеля Барнье может очень негативно сказаться на поддержке Киева Парижем из-за зависимости нового правительства от "Национального объединения" Марин Ле Пен.
Россиян перед разводом начнут принуждать к примирению
Российское Министерство юстиции планирует разработать законопроект, который введет обязательную досудебную процедуру примирения для разводящихся пар, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на ведомство.
Актрису Анастасию Мельникову с трудом узнали подписчики Эвелины Блёданс
Эвелина Блёданс встретилась со звездой сериала "Улицы разбитых фонарей" Анастасией Мельниковой.