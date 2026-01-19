Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ирина Малова Опубликована сегодня в 15:56

Запотевшие очки больше не проблема: этот состав очистит стекла

Запотевание очков в холодное время года связано с разницей температур и физикой водяного пара, пояснил инженер-физик, член Совета МГО Российского экологического движения Илья Рыбальченко. Причины этого явления и способы борьбы с ним эксперт прокомментировал NewsInfo.

Рыбальченко отметил, что эффект запотевания возникает из-за контакта теплого влажного воздуха с холодной поверхностью линз. По его словам, очки быстро охлаждаются на улице, и при дыхании на них создаются условия для конденсации влаги.

"Когда мы выходим на улицу очки имеют температуру окружающей среды. Не температуру нашего воздуха, который мы выдыхаем, а температуру окружающей среды", — пояснил эксперт.

Специалист добавил, что для образования первой капли воды на стекле нужна микронеровность поверхности. Именно поэтому полностью отполированные линзы запотевают хуже.

"Есть специальные антизапотевательные составы, которыми можно мазать стекла очков. Такие же составы, к слову говоря, есть для автомобилей, чтобы автомобили не запотевали внутри. Просто намазывать этим составом и всё", — рассказал физик.

