Запотевшие очки больше не проблема: этот состав очистит стекла

Запотевание очков в холодное время года связано с разницей температур и физикой водяного пара, пояснил инженер-физик, член Совета МГО Российского экологического движения Илья Рыбальченко. Причины этого явления и способы борьбы с ним эксперт прокомментировал NewsInfo.

Рыбальченко отметил, что эффект запотевания возникает из-за контакта теплого влажного воздуха с холодной поверхностью линз. По его словам, очки быстро охлаждаются на улице, и при дыхании на них создаются условия для конденсации влаги.

"Когда мы выходим на улицу очки имеют температуру окружающей среды. Не температуру нашего воздуха, который мы выдыхаем, а температуру окружающей среды", — пояснил эксперт.

Специалист добавил, что для образования первой капли воды на стекле нужна микронеровность поверхности. Именно поэтому полностью отполированные линзы запотевают хуже.