Проверка зрения у ребёнка
Ирина Малова Опубликована сегодня в 15:36

Когда очки становятся врагом: названа неочевидная опасность покупки без консультации

Офтальмолог Шилова рассказала, когда готовые очки могут навредить зрению

Подобрать себе очки без врача — не всегда безобидная экономия, подчеркнула врач-офтальмолог, доктор медицинских наук, профессор Татьяна Шилова. В беседе с NewsInfo эксперт рассказала, в каких случаях готовые очки допустимы, а когда они могут навредить.

По словам офтальмолога, готовые очки рассчитаны на одинаковые диоптрии для обоих глаз.

"Готовые очки имеют одинаковые диоптрии на оба глаза, фиксированное расстояние между центрами линз и не учитывают астигматизм. Кому-то они подойдут как временная "палочка-выручалочка" для чтения, если оба глаза действительно одинаковые и нужен небольшой "плюс" для близкой дистанции. Но это исключение, а не правило", — отметила Шилова.

Врач назвала случаи, когда обязательно нужно идти к доктору, а не в отдел готовых очков.

"При любой разнице между глазами, при астигматизме у детей и подростков, после травм и операций, при головных болях, скачках давления, сахарном диабете, ощущении "туман/вспышки/мушки", при беременности, а также если готовые очки некомфортны", — подчеркнула офтальмолог.

Врач пояснила, что не посещая специалиста, человек может пропустить серьезные патологии.

"Вы "попали в диоптрии", но пропустили проблему: спазм аккомодации у подростка, начинающуюся близорукость, глаукому, изменения на сетчатке. Очки это еще и центровка линз, покрытие, выбор дизайна под вашу рабочую дистанцию и привычки", — добавила офтальмолог.

Шилова подчеркнула, что готовые очки можно использовать только как временное решение в простых случаях, а перед их покупкой необходимо пройти осмотр у специалиста и получить профессиональный рецепт.

