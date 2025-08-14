Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Парковый водоём
Парковый водоём
© commons.wikimedia.org by Uz1awa is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Уральский федеральный округ
Алла Малькова Опубликована вчера в 23:57

Искусственный интеллект против ила: как уральская разработка изменит экологию рек

Челябинские инженеры создали уникальную амфибию для очистки водоемов

На Уральском судостроительном заводе земснарядов и маломерных судов (УСЗМФ) запущено серийное производство инновационной амфибийной машины для очистки водоемов. Разработка челябинских инженеров призвана решить проблему заиливания рек и озер, которая особенно актуальна для промышленных регионов России.

Уникальный комплекс создавался семь лет и теперь готов заменить дорогостоящее импортное оборудование. Машина представляет собой самоходную платформу из трех понтонов, оснащенную свайным устройством шагающего типа и передними опорами с поплавками. Ее ключевая особенность — модульная конструкция с набором сменного оборудования: экскаваторным ковшом, граблями для уборки растительности и погружным грунтовым насосом с фрезерным рыхлителем.

Особую ценность разработке придает интеллектуальная система управления с элементами искусственного интеллекта. Трехмерное позиционирование позволяет оператору точно определять участки для обработки, повышая эффективность работ на 20%. Это особенно важно для таких сложных объектов, как река Миасс в Челябинске, где объем донных отложений достигает 11 миллионов кубометров.

Как отметил директор предприятия Александр Толмачев, интерес к разработке резко вырос после введения санкций, когда доступ к зарубежным аналогам стал ограничен. Уже в этом году планируется выпустить четыре машины, а в следующем — увеличить производство до 12 единиц. Параллельно ведется работа над беспилотной версией комплекса, которая позволит одному оператору управлять несколькими аппаратами одновременно.

Эксперты отмечают, что челябинская разработка может положить начало новой отечественной школе проектирования специализированной техники для гидротехнических работ. Это особенно актуально в свете планов по расчистке более тысячи километров российских рек в ближайшие пять лет.

Первые серийные образцы уже направлены заказчикам, а предприятие готово масштабировать производство в соответствии с растущим спросом на экологически безопасные решения для восстановления водных ресурсов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Строители устроили екатеринбуржцам масштабный праздник в честь своего профессионального дня 10.08.2025 в 16:57

Как этим управлять: В центре Екатеринбурга устроили праздник строительных машин

В Екатеринбурге масштабно отметили День строителя, превратив центр города в огромную интерактивную площадку. Главной изюминкой праздника стала выставка специализированной техники, растянувшаяся вдоль улицы Ленина. От Дома Севастьянова до здания городской администрации выстроились мощные экскаваторы, бульдозеры, подъемные краны и другая строительная техника.

Читать полностью » Национальный мессенджер Max начали внедрять в регионах Урала 09.08.2025 в 23:46

Цифровой прорыв: как новый мессенджер изменит общение с властью на Урале

В регионах Уральского федерального округа стартовало внедрение национального мессенджера Max, который должен стать единой цифровой платформой для взаимодействия граждан с властями. Первыми о переходе на новую систему объявили в Ханты-Мансийском автономном округе, где до середины августа все госструктуры должны перевести внутреннюю коммуникацию на эту платформу.

Читать полностью » В Уральском федеральном округе отмечают День коренных малочисленных народов 09.08.2025 в 16:12

Сохранение традиций: как в России поддерживают этническое многообразие

В России отмечают Международный день коренных малочисленных народов мира. Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артём Жога поздравил представителей коренных этносов, подчеркнув важность сохранения их уникальных традиций для многонационального облика страны.

Читать полностью » Уральский дачник вырастил две тыквы-гиганты весом до полутоны 08.08.2025 в 23:20

Тыквы-рекордсмены: что делает уральский дачник с полутонной урожая

Алексей Исаков из Екатеринбурга в этом году собрал необычный урожай — две тыквы-гиганта общим весом около 500 килограммов. Увлечение выращиванием огромных овощей началось у мужчины пять лет назад, когда он впервые собрал тыкву весом 40 килограммов. С каждым годом его "оранжевые рекорды" становились все внушительнее.

Читать полностью » Сургутские хирурги внедрили инновационный метод лечения туннельного синдрома 08.08.2025 в 17:45

Как нейрохирурги Югры избавляют от боли в руках с помощью передовой технологии

В Сургуте нейрохирурги травматологической больницы внедрили новый эндоскопический метод лечения карпального туннельного синдрома, который ранее не применялся в Югре. Эта патология, как отмечают медики, может поражать людей разных профессий, от офисных сотрудников и программистов до музыкантов и швей, а также геймеров.

Читать полностью » Бывшего губернатора Челябинской области объявили в федеральный розыск 07.08.2025 в 23:59

От кресла губернатора до розыска: что известно о деле Бориса Дубровского

Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский объявлен в федеральный розыск. Согласно данным базы МВД, в отношении экс-чиновника возбуждено уголовное дело, однако конкретная статья в открытых источниках не указывается. Дубровский возглавлял один из ключевых промышленных регионов Урала с 2014 года, но покинул пост досрочно весной 2019 года.

Читать полностью » Летний снегопад в квитанциях: тюменцы получили счета за уборку снега 07.08.2025 в 18:47

46 рублей за снег в июле: законно ли требование коммунальщиков

В Тюмени разгорается скандал вокруг коммунальных платежей — жители города обнаружили в своих июльских квитанциях строку об оплате уборки снега. Одной из первых необычную графу заметила жительница ЖК "Краснолесье", которой предложили заплатить 46 рублей 92 копейки за зимнюю услугу в разгар лета.

Читать полностью » Челябинские промышленные роботы получили статус отечественной продукции 07.08.2025 в 16:28

Роботы из Челябинска: как местные разработки меняют промышленность России

Два типа промышленных роботов, производимых в Челябинске, официально включены в реестр отечественной продукции Министерства промышленности и торговли РФ. Этот статус открывает новые перспективы для их внедрения на предприятиях с государственным участием, где теперь будут отдавать приоритет российским аналогам.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Как создать клумбу в тени: важные советы для садоводов Башкортостана
Еда

Рецепт свинины с баклажанами: простой способ приготовления в духовке
Туризм

Госдеп США запретил поездки в шесть штатов Мексики из-за угрозы безопасности
Питомцы

Зоопсихологи рассказали, чем опасны розыгрыши с огурцами для кошек
Наука и технологии

Эксперты назвали главные признаки износа современных телевизоров
Еда

Рецепт бутерброда с фрикадельками и свежим салатом от шеф-поваров
Авто и мото

Французский инженер Фрэнк Сальс рассказал, как снизить плату за проезд по платным трассам
Еда

Рецепт моркови по-корейски: пошаговая инструкция и ингредиенты
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru