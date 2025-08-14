Искусственный интеллект против ила: как уральская разработка изменит экологию рек

На Уральском судостроительном заводе земснарядов и маломерных судов (УСЗМФ) запущено серийное производство инновационной амфибийной машины для очистки водоемов. Разработка челябинских инженеров призвана решить проблему заиливания рек и озер, которая особенно актуальна для промышленных регионов России.

Уникальный комплекс создавался семь лет и теперь готов заменить дорогостоящее импортное оборудование. Машина представляет собой самоходную платформу из трех понтонов, оснащенную свайным устройством шагающего типа и передними опорами с поплавками. Ее ключевая особенность — модульная конструкция с набором сменного оборудования: экскаваторным ковшом, граблями для уборки растительности и погружным грунтовым насосом с фрезерным рыхлителем.

Особую ценность разработке придает интеллектуальная система управления с элементами искусственного интеллекта. Трехмерное позиционирование позволяет оператору точно определять участки для обработки, повышая эффективность работ на 20%. Это особенно важно для таких сложных объектов, как река Миасс в Челябинске, где объем донных отложений достигает 11 миллионов кубометров.

Как отметил директор предприятия Александр Толмачев, интерес к разработке резко вырос после введения санкций, когда доступ к зарубежным аналогам стал ограничен. Уже в этом году планируется выпустить четыре машины, а в следующем — увеличить производство до 12 единиц. Параллельно ведется работа над беспилотной версией комплекса, которая позволит одному оператору управлять несколькими аппаратами одновременно.

Эксперты отмечают, что челябинская разработка может положить начало новой отечественной школе проектирования специализированной техники для гидротехнических работ. Это особенно актуально в свете планов по расчистке более тысячи километров российских рек в ближайшие пять лет.

Первые серийные образцы уже направлены заказчикам, а предприятие готово масштабировать производство в соответствии с растущим спросом на экологически безопасные решения для восстановления водных ресурсов.